Главарь "вагнеровцев" Пригожин пытается конкурировать с российским Минобороны и другими олигархами за финансирование.

В последнее время в России растет число частных военных компаний. Так, свою ЧВК под названием "Редут" создал приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Тимченко. Сделать это пытался и экс-глава "Роскосмоса" Рогозин, что могло стать причиной его конфликта с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Российский социолог и блогер Игорь Эйдман в интервью УНИАН отметил, что между Рогозиным и Пригожиным была жесточайшая публичная перепалка.

"Сейчас Пригожин там главные куски отгрызает, но другие, какой-нибудь Рогозин думает "Почему бы мне туда не пристроиться?". Я, кстати, уверен, что координаты Рогозина слил Пригожин, потому что до этого у них была жесточайшая публичная перепалка. Видимо, Пригожин был страшно недоволен, что Рогозин начал тянуть свои шаловливые ручки к его куску военного пирога, и угрожал ему откровенно в паблике", – добавил он.

По словам Эйдмана, главарь "вагнеровцев" Пригожин пытается конкурировать с российским Минобороны и другими олигархами за то, "чтобы больше сожрать, больше этих военных расходов на себя перетянуть.

"Потому идет борьба, и каждый среди путинского окружения хочет нажраться этими военными сверхприбылями. Туда все сейчас полезли, но Пригожин пытается отстаивать свой кусок жесточайшими методами. Мы видим, что с Рогозиным произошло. Я думаю, Пригожин так просто не сдастся, он очень агрессивный деятель, ему удалось продать себя Путину в качестве чуть ли не единственного эффективного человека на войне", – продолжил социолог.

Эйдман подчеркнул, что вся власть, все деньги и финансовые потоки Пригожина держатся за счет поддержки Путина, "за счет того, что Путин лично его крышует, всю его ЧВК".

"Если бы не Путин, то другие путинские клевреты, другие чиновники, олигархи, генералы и так далее давно бы его сожрали, потому что Пригожин очень борзо себя ведет, таких не любят. Более того, он несистемный человек, пришедший в систему извне. Эти все чиновники, генералы, фсбшники высиживали свои должности десятилетиями, захватывали финансовые потоки годами. А потом пришел со стороны такой ресторатор, бывший уголовник и начинает их крыть чуть ли не матом. Поэтому если бы не Путин, то Пригожина уже давно сожрали бы. Конкурировать с такими мощными структурами, как ФСБ, он даже своей частной армией не может", – резюмировал Эйдман.

Роль ЧВК "Вагнер" в войне РФ против Украины

Россия активно использует ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на войне против Украины. Так, ВСУ успешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнера", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что растущая роль частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и превращение ее главаря Евгения Пригожина в альтернативный центр силы "определенно" является признаком отчаяния Кремля из-за неудач в Украине.

В американском Институте изучения войны считают, что своим недавним заявлением о том, что возле Бахмута и Соледара находятся шахты, которые можно считать "подземным городом" Пригожин пытается оправдать неудачи армии РФ на Бахмутском направлении. Однако также он пытается поднять статус ЧВК.

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