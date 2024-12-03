Известно, что Трамп полетит в Париж на торжества по случаю открытия собора Нотр-Дам, разрушенного пожаром.

Избранный президент США Дональд Трамп собрался в первую зарубежную поездку после выборов. В эти выходные Трамп полетит в Париж, чтобы посетить в эти выходные открытие собора Парижской Богоматери, который уничтожил пожар более пяти лет назад, пишет Reuters.

Собор Нотр-Дам является одним из самых любимых и посещаемых достопримечательностей французской столицы. На этой неделе он снова откроет свои двери для туристов и католиков.

Большие реконструкции вернули собору 12-го века былую славу, а отделка из белого камня и золота сияют ярче, чем когда-либо.

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Трамп, который победил на выборах 5 ноября и должен вступить в должность 20 января, похвалил правительство президента Франции Эммануэля Макрона в посте на своей платформе социальных сетей Truth Social.

"Президент Эммануэль Макрон проделал замечательную работу, гарантируя, что Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня славы, и даже больше. Это будет очень особенный день для всех!", - написал он.

Правительство Франции пригласило Трампа посетить субботнюю церемонию открытия, и его команда обсуждала с офисом Макрона эту поездку, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Переходная команда Трампа не сразу ответила на вопрос о том, встретится ли новоизбранный президент с другими иностранными лидерами в Париже.

Хотя Трамп не выезжал за границу после победы на переизбрании, он покинул Флориду, чтобы посетить Нью-Йорк на спортивное событие, и отправился в Техас с миллиардером Илоном Маском, чтобы посмотреть, как SpaceX Маска запускает свою гигантскую ракету Starship.

Идеи Трампа в отношении Украины

Ранее СМИ сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине может включать создание буферной зоны, за которой будут следить иностранные военнослужащие.

В Эстонии уже призвали Европу быть готовой к отправке войск в Украину. В Евросоюзе также сообщили, что такого развития событий нельзя сейчас исключать.

Присутствие военных отдельных стран обсуждалось и ранее, однако партнеры сообщали лишь о готовности вернуть своих военных инструкторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Парижу придется обсуждать отправку сухопутных войск, если армия РФ прорвет линию фронта.

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