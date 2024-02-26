В Хорватии подчеркнули, что "невозможно и неудобно усидеть на двух стульях одновременно".

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман назвал президента Сербии Александара Вучича "российским спутником". Причиной стала акция протеста возле хорватского посольства в сербском Белграде.

Как сообщает Politico, министр подчеркнул, что Вучичу придется решить, на чьей он стороне - России или ЕС - "поскольку невозможно и неудобно усидеть на двух стульях одновременно".

Глава МИД назвал президента Сербии "российским спутником" и заявил, что "пагубное влияние России на Западных Балканах не будет допущено". Сам Вучич не оставил обиду без ответа. Он обвинил Глича-Радмана в том, что тот "не только грубо вмешивается во внутренние дела Сербии, но и, как всегда, лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает гражданам Сербии".

Видео дня

"Я никогда не был ничьим слугой, чего нельзя сказать о Гличе-Радмане", - подчеркнул Вучич.

МИД Сербии назвал комментарии Глича-Радмана "неприемлемыми". Там отметили, что высказывания хорватского министра "являются дальнейшим продолжением нагнетания атмосферы ненависти к Республике Сербия и сербскому народу и нарушают общую политику содействия миру и стабильности в регионе".

Протесты в Сербии - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Сербии на парламентских и местных выборах победу одержала правящая партия Вучича, после чего в стране начались протесты.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения: несправедливую конкуренцию, предвзятость медиа и подкуп избирателей.

Недавно в Сербии тысячи людей вышли на протесты, завершившихся схватками. Были задержаны 38 демонстрантов. Большинство подозревается в призывах к насильственному изменению конституционного строя и насильственному поведению на публичных собраниях.

На фоне этих беспорядков Вучич провел встречу с послом РФ. Более того Сербия и Россия еще больше укрепили свои связи, подписав соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между двумя странами и объявив о доставке в Сербию российских военных беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: