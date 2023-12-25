Сотни студентов требовали расследовать нарушения в списках избирателей и подозрения в краже голосов.

В центре столицы Сербии Белграда продолжается акция протеста. Граждане обвиняют власти в подтасовках на местных и парламентских выборах, состоявшихся 17 декабря. В понедельник несколько сотен студентов заблокировали улицы возле здания Министерства государственного и местного самоуправления Сербии. Об этом сообщает ВВС.

Издание напоминает, что протесты носили мирный характер до воскресенья 24 декабря, когда лидеры оппозиции попытались ворваться в здание городской ассамблеи Белграда. Это вызвало столкновения между демонстрантами и полицией. Пострадало несколько участников протестов и полицейских, были арестованы 38 человек.

"В понедельник перед зданием Министерства самоуправления собрались сотни студентов, которые требовали расследовать нарушения в списках избирателей и подозрения в краже голосов. Они заблокировали пересечение улиц Немалина и Князя Милоша, где расположены правительственные здания", - говорится в сообщении.

Протесты в Сербии - последние новости

В Сербии на парламентских и местных выборах победу одержала правящая партия действующего президента Александара Вучича, после чего в стране начались протесты. По данным местного Центризбиркома, Сербская прогрессивная партия набрала 46,5% голосов.

В то же время наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения: несправедливую конкуренцию, предвзятость медиа и подкуп избирателей. На демонстрацию в знак несогласия с результатами вышли сторонники оппозиционного прозападного блока.

Накануне же в Сербии тысячи людей вышли на протесты, которые завершились столкновениями. В результате протестов в Белграде были задержаны 38 демонстрантов. Большинство подозревается в призывах к насильственному изменению конституционного строя и насильственному поведению на публичных собраниях.

В понедельник после многотысячных протестов в Сербии президент Вучич решил встретиться с послом РФ. Лидер страны заверил российского дипломата, что сделает все, "чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии".

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