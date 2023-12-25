Лидер страны заверил российского дипломата, что сделает все, "чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии".

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 25 декабря встретился в столице страны Белграде с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Об этом сербский лидер сообщил в своем профиле в Instagram.

"Я проинформировал посла о прошедших ночных беспорядках в Белграде и повторил, что мы сделаем все, чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии", — написал Вучич.

Он также отметил, что вместе с российским дипломатом "обменялись мнениями относительно ситуации в регионе, текущих геополитических событиях и двусторонних отношениях".

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Как известно, накануне в Сербии тысячи людей вышли на протесты. Они требовали отмены результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся неделю назад.

Сербская полиция сообщила, что в результате завершившихся столкновениями протестов в Белграде задержаны 38 демонстрантов. Большинство подозревается в призывах к насильственному изменению конституционного строя и насильственному поведению на публичном собрании.

В свою очередь исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал протесты оппозиции в столице страны "майданизацией" и заявил о "непоправимом" ущербе зданию мэрии.

В результате волеизъявления победу одержала партия президента страны Александара Вучича - "Сербская прогрессивная партия" набрала 46,72% голосов избирателей.

При этом Международная мониторинговая миссия заявила, что выборы были нечестными. Причинами, по словам наблюдателей, стали предвзятость СМИ, ненадлежащее влияние президента Сербии и нарушения во время выборов - в частности, имел место подкуп избирателей.

Последние новости из Сербии

Осенью президент Сербии Александар Вучич распустил парламент страны. Он заявил, что для Сербии важно "сохранить мир, стабильность, внутреннее единство и продемонстрировать демократию". При этом, по словам Вучича, "кампания является возможностью представить различные идеи, программы, политику", но она "не должна угрожать жизненно важным интересам Сербии".

Также УНИАН сообщал, что Сербия и Болгария достроили газопровод, который снизит их зависимость от российского газа. Трубопровод протяженностью 170 километров проложен от сербского города Ниш до окраин Софии. Годовая мощность газопровода - 1,8 миллиарда кубометров. Этого достаточно для покрытия до 60% потребности Сербии в "голубом топливе".

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