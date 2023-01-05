Активная пропаганда сформировала у большинства россиян так называемое "измененное состояние сознания", при котором многие люди вроде и "осознают ужасную правду, но воспринимают ее как норму".

Прошлый год показал, что Россия не такая сильная, как казалась, а Украина – не такая слабая. Но 2023 год будет сложным из-за того, что Запад до сих пор не готов к российскому поражению в войне и не представляет, как строить отношений с проигравшей Россией.

Кроме того, продолжению войны против Украины способствует именно российское общество, потому что оно деградировало настолько, что "не различает добра и зла", говорится в материале Вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), который опубликовал мнения экспертов по этому поводу, передает Голос Америки.

Как убеждены аналитики, "агрессия России продолжится, поскольку Владимир Путин ясно дал понять, что он настроен на длительную конфронтацию" и может рассчитывать на поддержку россиян.

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По мнению бывшего журналиста британского журнала Economist, а сейчас старшего научного сотрудника СЕРА Эдварда Лукаса, в РФ следует ожидать дальнейшей мобилизации, а из-за неэффективного командования войском, он прогнозирует "больше грабежа, дезертирства, капитуляции и даже мятежей, отступлений и поражений". По мнению аналитика, такая ситуация приведет к давлению внутри Кремля, и если оно перерастет в какие-то события, то он прогнозирует их на август.

При этом эксперт подчеркнул, что обеспокоен неготовностью Запада к такому развитию событий. Он детализировал, что его беспокоит, что западные политики вместо того, чтобы реально смотреть на состояние российского общества даже после ухода Путина и смены режима, могут захотеть дать шанс новой российской власти.

Он прогнозирует, что они могут начать давить на Украину, чтобы она пошла на территориальные и политические уступки, и таким образом, может создаться ситуация, когда Украина "выиграет войну, но проиграет мир".

"Украина может не вернуть все свои утраченные территории, не получить надежных гарантий безопасности, а агрессор останется безнаказанным", – предположил эксперт.

В то же время он добавил, что такого результата еще можно избежать, если Запад лучше подготовится к "постпутинской России". И это гораздо лучше, чем вообще не выиграть войну, считает Лукас.

В свою очередь российская исследовательница Ксения Кириллова считает, что война продлится целый год, а также украинские успехи на фронте, западную поддержку и санкции, которые окажут еще большее влияние на российскую экономику.

Но даже с меньшими экономическими ресурсами Москва будет продолжать агрессию, потому что войну будут поддерживать россияне, считает Кириллова, которая специализируется на изучении российского общества и пропаганды.

"Российское общество стало основным ресурсом, который обеспечивает "запас прочности" для режима Путина", – считает исследовательница, которая уехала из РФ после аннексии Крыма.

Она говорит, что с тех пор, а особенно за время войны, активная пропаганда сформировала у большинства россиян так называемое "измененное состояние сознания", при котором многие люди в определенной степени вроде и "осознают ужасную правду, но воспринимают ее как норму".

Кириллова отметила, что пропагандистские нарративы с каждым месяцем становятся все циничнее, что власть уже не скрывает факта, что Россия начала войну за новые территории.

Пропагандисты рекомендуют россиянам отказаться от личного благосостояния в обмен на туманную концепцию единства, ради геополитической экспансии. И все это не вызывает ни малейшего когнитивного диссонанса в аудитории, отметила Кириллова.

Кириллова пояснила, что тех, кто готов умереть на войне Путина против Украины меньше, но большинство - конформисты. Она добавила, что российское общество не содрогается от сообщений о военных преступлениях своей власти и сограждан, о которых значительная часть из них знает.

"Большинство россиян готовы принять любую жестокость во имя иллюзорных целей, что дает возможность Кремлю продолжать разрушать украинскую инфраструктуру, причиняя страданий миллионам людей", – сказала Кириллова.

По ее мнению, такое состояние российского общества означает, что"даже в случае поражения России и смены режима с обществом придется много работать".

"Людей, которых обманули, можно убедить, но тех, чьи моральные нормы серьезно деградировали, для кого добро и зло буквально поменялись местами, будет трудно победить", – подчеркнула Кириллова.

О том, что россияне вообще не понимают, что такое военные преступления, поскольку в обществе "это не обсуждается", сказал и Евгений Эрлих, военный корреспондент телеканала "Настоящее время".

"Существует устойчивое понимание: есть мир, антитезис миру - война. Таким образом, убийство в мирное время – это преступление, а в военное время, особенно если ты убиваешь врага, это доблесть: чем больше ты убил, тем больше заслуживаешь похвал и наград. Соответственно, все, кто враги заслуживают смерти, с врагами ты можешь бороться любыми способами", – пояснил точку зрения россиян он.

Военный журналист отметил, что вместо того, чтобы объяснять российским солдатам правила ведения войны, описанные в международных документах, командиры перед вторжением в Украину, говорят им, что они заходят в "страну, где командуют нацисты и бандеровцы", поэтому убивать надо без разбора.

Поддержка войны в РФ

В британской разведке в начале декабря 2022 года сообщили о значительном уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения РФ. Несмотря на усилия российских властей по обеспечению контроля над информационным пространством, война становится все более ощутимой для многих россиян.

Также о том, что в российском обществе уменьшается поддержка вооруженной агрессии против Украины, заявляла и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, это связано со страхом смерти.

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