Гибель Пригожина в авиакатастрофе стала первым случаем, когда Путин явно пошел против взятых на себя обязательств.

Хотя глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и мертв, но его восстание, а затем скорая гибель показали всему миру фундаментальную слабость режима Владимира Путина, пишет The Times.

Шансы на то, что после своего мятежа Пригожин проживет долгую и счастливую жизнь были невелики. Однако он заключил сделку с Путиным, получил амнистию, и, казалось, выполнял все необходимые указания.

Однако, как отмечает Times, "даже если целью мятежа Пригожина было заставить Путина уволить Шойгу, даже если он и не думал брать власть в свои руки, его мятеж был вызовом Путину и Кремлю. Пока он жил после этого, призрак революции преследовал Россию".

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Так что, хотя Путин и отрицал свою причастность к авиакатастрофе самолета Пригожина, однако, пишет Times, почти наверняка это была одна из многих его внесудебных казней.

При этом, хотя правитель РФ нейтрализовал непосредственную угрозу, однако инцидент с Пригожиным вселил в российскую элиту неуверенность в Путине и показал миру фундаментальную слабость путинского правления, отмечает издание.

"Путин может нарушать свои слова с посторонними людьми, даже беспечно игнорировать международное право, но авиакатастрофа стала первым случаем, когда он явно пошел против взятых на себя обязательств. Элита, разумеется, подчинилась. В конце концов, с их точки зрения, старик просто убил Пригожина. Но ощущение того, что Путин уже не тот Путин прежних лет, мастерски управляющий системой, было повсеместным - и, возможно, еще не раз будет преследовать его", - пишет издание.

Так что бандит Пригожин еще может войти в историю как "человек, пнувший камешек, который в итоге стал камнепадом, похоронившим путинский режим", говорится в статье.

Бунт и смерть Пригожина - что нужно помнить

В ночь на 24 июня 2023 года глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин попытался организовать поход на Москву, чтобы свергнуть министра обороны Сергея Шойгу, с которым они давно конфликтуют.

Впрочем, Пригожин не дошел до Москвы, а остановился в 200 километрах от столицы РФ. Главарь ЧВК пошел на переговоры с Александром Лукашенко, который по просьбе Путина, взял на себя роль посредника в конфликте. В результате Пригожин бежал в Беларусь, получив гарантию безопасности для своей жизни.

23 августа в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никто не выжил.

В то же время западные СМИ писали, что ликвидацию Пригожина организовал директор ФСБ и председатель Совбеза России Николай Патрушев. Сообщается, что под крыло самолета, в котором летели главари ЧВК "Вагнер", заложили бомбу.

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