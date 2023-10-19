Поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США, будет убеждать американский президент.

В ближайшее время президент США Джо Байден планирует обратиться к американскому народу с прямым призывом продолжать финансировать военную помощь Украине и Израилю, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников администрации президента.

Чиновники утверждают, что после того, как Байден увидел ужасные сцены насилия в Израиле, где идет война с палестинской террористической группировкой ХАМАС, он выразил своим высшим советникам желание напрямую поговорить с американским народом о важности поддержки союзников, вынужденных реагировать на нападения на свою территорию.

Ожидается, что в своей речи Байден приведет аргументы в пользу того, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США.

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"Он собирается доказывать, что цена бездействия и цена отхода [от помощи Украине и Израилю] намного выше", — сказал чиновник.

Источники отмечают, что Байден работал над этой речью со своими главными помощниками в течение недели. В частности, на пути в США после визита в Израиль.

Советники ожидают, что, как и в случае с любой крупной речью, президент сам внесет последние штрихи и отредактирует подготовленные замечания за несколько часов до выступления.

Военная помощь США Украине и Израилю - это надо знать

В августе администрация Байдена направила свой последний запрос на дополнительное финансирование. Предложение требовало выделение 24,1 миллиарда долларов на помощь Украине до конца года, но Конгресс не одобрил его.

Вскоре Белый дом, как ожидается, запросит у Конгресса 100 миллиардов долларов для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что они способны оказывать поддержку и Израиля, и Украины, сохраняя при этом "общую международную оборону".

В то же время накануне стало известно, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины.

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