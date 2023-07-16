Он говорит, что хорошо знает обоих президентов.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа, предложив президентам Владимиру Зеленскому и Путину заключить соглашение.

В интервью программе "Sunday Morning Futures" на телеканале Fox News он сказал, что у него хорошие отношения с обоими президентами. Он обвинил Джозефа Байдена в том, что тот "не способен иметь дело" с мировыми лидерами.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Достаточно. Вы должны заключить сделку". Я бы сказал Путину: если вы не заключите сделку, мы дадим им очень много. Мы дадим [Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу сделку за один день. За один день", - сказал он.

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Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины бывший президент Соединенных Штатов уверял, что Путин хотел договориться с украинскими властями, а не начинать войну.

Тогда Трамп сказал, что Украина должна была отдать России оккупированный Крым или отказаться от желания стать членом Североатлантического альянса, чтобы предупредить крупное вторжение. В то же время он похвалил тактику Путина.

Впоследствии стало известно, что Трамп будет бороться за пост президента Штатов. Уже на первом предвыборном митинге он сказал, что в случае победы закончит войну всего за 24 часа.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что действующий американский лидер Джо Байден может положить конец войне и за пять минут ценой территориальной целосности Украины. Украинцы на это не пошли бы, добавил он.

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