Двое пилотов маленького самолета и мать детей погибли в крушении.

В Колумбии нашли живыми четверых детей, которые пережили авиакатастрофу и смогли продержаться 40 дней в диких джунглях. После спасения дети рассказали об ужасах, пережитых за это время.

Как пишет SkyNews, четверо детей с их матерью летели на небольшом самолете Cessna 206 из одного района Колумбии в другой. Самолет потерпел крушение, двое пилотов погибли, а мать детей выжила, но получила тяжелые травмы. Четыре дня спустя после катастрофы она умерла от ран.

Других взрослых в самолете не было. Четырем детям пришлось выживать самостоятельно. Это три сестры в возрасте 11 месяцев, 9 и 13 лет, а также их братик в возрасте 5 лет.

Считается, что во время своих испытаний дети, принадлежащие к коренной группе уитото, ели муку и семена маниоки. По словам властей и родственников, ключом к их выживанию было знакомство с плодами тропического леса.

Саму "Цесну" спасатели нашли через две недели после крушения, а в ней – тела трех взрослых. Но детей нигде не было.

После спасения дети рассказали, что им пришлось прятаться в стволах деревьев, чтобы защитить себя от змей и лесных хищников. Когда малышей все-таки нашли, они были ослаблены и обезвожены. В частности мальчик уже не мог ходить.

После спасения дети были доставлены на вертолете в Боготу, а затем в военный госпиталь, где в субботу детей встретили президент Густаво Петро, ​​правительственные и военные чиновники, а также родственники.

Авиакатастрофы последнего времени

В конце мая в Швейцарии разбился самолет с пассажирами на борту. Борт потерпел крушение в районе Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель. Самолет совершал туристический полет, пилот и двое пассажиров погибли.

На прошлой неделе в американском штате Вирджиния разбился гражданский самолет Cessna. Его пытались перехватить истребители F-16. Официальный представитель США в комментарии CNN заявил, что F-16 не сбивали самолет. Военные сообщили, что пилот самолета не реагировал на попытки истребителей установить контакт.

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