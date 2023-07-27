Сейчас известно о 6 погибших людях.

В Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 человек.

Об этом сообщают в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации. Инцидент произошел в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. При заходе на посадку частный вертолет упал и загорелся. Предварительная версия - он задел электрические провода. Сейчас известно о 6 погибших людях.

Российские Telegram-каналы пишут, что на борту было 13 туристов (из них 12 россиян и один беларус) и три члена экипажа. Пятеро пострадавших получили сильнейшие ожоги.

Падение самолетов в России

Напомним, в начале месяца в Камчатском крае потерпел крушение российский истребитель МиГ-31.

17 июля в Краснодарском крае разбился российский штрумовик. Пилот катапультировался прямо в воду, его вытащили, однако не смогли спасти.

В апреле сообщалось о крушении российского МиГ-31 в Мурманской области. Самолет упал в озеро, пилотам удалось катапультироваться.

А в феврале в Белгородской области упал российский военный самолет Су-25. Оккупанты заявили, что пилот погиб.

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