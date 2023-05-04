Пока Соединенные Штаты Америки не видят никаких признаков того, что за предполагаемой атакой на Кремль стоит Украина.
Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в комментарии CNN. После закрытого совещания с директоромом ЦРУ Уильямом Бернсом он отметил, что уверенно говорить о причинах произошедшего пока рано.
"У нас все еще мало информации... По крайней мере, на данный момент нет никаких указаний на то, что источником были украинцы", - сказал Уорнер.
Атака БПЛА на Кремль: что известно
Напомним, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль. В России сразу обвинили в атаке Украину, назвав это "спланированной террористической акцией" и "покушением на Путина".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сражается за свои территории, а не атакует чужие. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что атака могла быть делом рук местных сил сопротивления.
После этого в Кремле заявили, что к атаке причастны Соединенные Штаты. В Белом доме назвали эти обвинения нелепыми.
По данным Sky News, Министерство обороны Великобритании считает эту атаку инсценировкой Москвы.