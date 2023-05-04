Информации о произошедшем пока недостаточно, отметил сенатор.

Пока Соединенные Штаты Америки не видят никаких признаков того, что за предполагаемой атакой на Кремль стоит Украина.

Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в комментарии CNN. После закрытого совещания с директоромом ЦРУ Уильямом Бернсом он отметил, что уверенно говорить о причинах произошедшего пока рано.

"У нас все еще мало информации... По крайней мере, на данный момент нет никаких указаний на то, что источником были украинцы", - сказал Уорнер.

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Атака БПЛА на Кремль: что известно

Напомним, что в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль. В России сразу обвинили в атаке Украину, назвав это "спланированной террористической акцией" и "покушением на Путина".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сражается за свои территории, а не атакует чужие. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что атака могла быть делом рук местных сил сопротивления.

После этого в Кремле заявили, что к атаке причастны Соединенные Штаты. В Белом доме назвали эти обвинения нелепыми.

По данным Sky News, Министерство обороны Великобритании считает эту атаку инсценировкой Москвы.

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