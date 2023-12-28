Бразильские власти утверждают, что охотно примут в гости военного преступника.

Правительство Бразилии "будет счастливо", если российский диктатор Владимир Путин приедет в эту страну на саммит G20 в ноябре 2024 года. Исполнять международный ордер на его арест Бразилия не собирается, заявил в интервью BBC News Brasil министр иностранных дел страны Мауро Виейра.

"Если он (Путин) захочет приехать, мы будем очень рады, что он будет присутствовать и на встречах в Бразилии", - сказал министр.

При этом Виейра убежден, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина является чем-то вроде пожелания, а не обязательным требованием.

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"Обязаны выполнять? Нет, должен быть приказ. (...) Я не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Не знаю. Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло", - заявил он.

Заявление Виейры соответствует позиции и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который в сентябре этого года заявил, что Путина не арестуют.

"Что я могу сказать как президент Бразилии, так это то, что если он поедет в Бразилию, нет никаких причин для его ареста", — говорил тогда Лула.

Однако несколько дней спустя Лула изменил тон своего ответа, заявив, что решение о возможном аресте Путина будет приниматься судами, а не правительством.

Международный ордер на арест Путина

Как писал УНИАН, в марте текущего года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России по обвинению в депортации украинских детей.

В теории каждая из 120 стран-участниц МУС обязана исполнить этот ордер, если будет возможность. Но ряд стран, имеющих тесные политические или экономические связи с Россией, сделали заявления о том, что не собираются выполнять свои обязательства. Против ареста Путина в частности выступили Китай, Венгрия, Южная Африка, Бразилия и другие.

Между тем в России объявили в розыск судей МКС за то, что они преследуют Путина как военного преступника.

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