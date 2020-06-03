Активистка протестов в Детройте Ханан Яхья: Расизм присутствует в системе правосудия давно. За сотни лет были сотни убийств. Убийство Джорджа Флойда просто стало единственным, которое сняли на камеру

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом грузинской телекомпании «Starvision» на русском языке «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

В США не утихают уличные протесты. Их спровоцировала недавняя трагедия, когда сотрудник полиции убил человека, не вняв просьбам о том, что из-за силового захвата он не может дышать, а видео инцидента облетело весь мир...

Несмотря на то, что США – одни из лидеров в мире в вопросе защиты прав человека, к сожалению, убийство Джорджа Флойда выявило большую проблему. Оказалось, что множество людей сталкиваются если не с прямым насилием, то с проявлениями расизма со стороны правоохранителей каждый день.

Теперь тысячи американцев выходят на марши протеста в разных городах США. Люди требуют изменить систему правосудия, прекратить, как они говорят, применение насилия против сообщества афроамериканцев. Активистка Марша движения Black Lives Matter в Детройте Ханан Яхья рассказала, что сейчас происходит с протестным движением, почему мирный протест не имеет ничего общего с погромами в десятках американских городов и верят ли протестующие, что их требования будут услышаны правительством.

Насколько я знаю, вы сейчас находитесь на марше. Вы в безопасности?

Да, мы в полной безопасности. Сейчас в Детройте 7:53 вечера. Здесь в 8 начинается комендантский час. У нас остается 7 минут. Мы делаем все возможное, чтобы марш закончился абсолютно мирно.

Комендантский час означает, что в США введено чрезвычайное положение?

Да, в некоторых городах.

Понятно. Скажите, пожалуйста, акты насилия, которые мы все видим по телевизору, это происходит везде? Какая ситуация в реальности?

Я думаю, что СМИ очень преувеличивают беспорядки, которые происходят… Это полиция… Надо отметить, что наш организованный протест не дает никаких инструкций людям устраивать беспорядки или мародерствовать. Некоторые люди сами решили так поступить. Организованный протест является мирным. У нас есть четкие требования: решить вопрос с проявлениями систематического расизма, который есть в нашей системе правосудия. Расизм есть в отделениях полиции по всем Соединенным Штатам.

Сколько людей, к примеру, в вашем городе вышли на улицу на марш?

В Детройте на Марше сейчас несколько сотен людей.

Назовите, пожалуйста, конкретные требования, которые у вас есть сейчас?

Я хочу прояснить, что я не организатор и не лидер движения Black Lives Movement. Я союзник этого движения. Я американка из Йемена. Здесь я нахожусь в знак поддержки и солидарности.

Как я понимаю, требования заключаются в реформировании политики и практик, которые применяются к меньшинствам в США, в частности, против «черного сообщества». Реформировать политику полиции, реформировать политику в этой области на всех других уровнях в правительстве.

То есть, та трагедия, которая произошла несколько дней назад и спровоцировала протесты, это не частный случай, а систематическая проблема?

Безусловно. Многие активисты об этом уже заявляли. Но убийство Джорджа Флойда просто стало единственным, которое сняли на камеру. Были сотни убийств за последние сотни лет. Начиная с рабства, до сегрегации Джима Кроу, до преследования афроамериканцев, обеднения общества, расизма, который до сих пор присутствует в образовательной системе, системе правосудия. Это не отдельный случай.

Правительство как-то реагирует? Обещают рассмотреть требования людей и что-то изменить?

К сожалению, нет. В одном из недавних интервью бывший вице-президент Байден рекомендовал полицейским стрелять в протестующих. Но не в голову, а, к примеру, в ноги, чтобы они не умерли и выжили…

А в вашем городе происходят погромы, когда грабят магазины?

Да. К сожалению, были случаи в некоторых городах. Даже в моем сообществе. Были ограбления, погромы магазинов. Но не нужно на этом концентрироваться в контексте протеста. Это разрушительные действия.

Почему это происходит?

Потому что некоторые люди так решили. Это никак не поддерживается движением или протестующими. Отдельные люди решили пойти и сделать это. Движение не несет за это ответственности. То, что важно для движения, чтобы акцент не переносили с главной проблемы полицейского произвола.

Уточню, большинство протестующих – мирные люди, которые не призывают ни к какому насилию?

Абсолютно верно. Тему погромов преувеличили, ею манипулируют. Так было со многими движениями и до нашего.

Как я понимаю, ни одно правительство ничего не поменяло в этой сфере. Почему вы ожидаете, что изменения будут сейчас?

К сожалению, мы не ожидаем. Мы ждали этого десятилетиями. Движение Black Lives Matter началось в 2013 году, когда целый ряд случаев полицейского произвола вышел на поверхность на национальном уровне. Это не так, что мы чего-то ждем. Люди всегда боролись внутри своих сообществ.

Выходя на протесты, вы носите маски из-за коронавируса?

Да, люди также ругали протест за то, что мы выходим на улицы во время пандемии. Но протестующие следуют всем правилам. Все соблюдают социальную дистанцию, носят маски, не входят в близкий контакт друг с другом.

То есть, вы говорите, что акты агрессии – это отдельные случаи в некоторых местах?

Да. Здесь, в Детройте, вообще ничего не случилось. Но есть предубеждение, что что-то должно случится обязательно и протест перерастет в насильственный. Это часть проблемы. Люди заранее смотрят так, что движение не заслуживает своего шанса, потому что протест не может быть мирным. Но в реальности все наоборот.

Как полиция действует сейчас?

После наступления комендантского часа, если кто-то продолжает демонстрации на улицах, используют слезоточивый газ, стреляют резиновыми пулями. Мои друзья стали жертвами таких действий в выходные. Очень сильно давят на протестующих, арестовывают их. Только из-за комендантского часа, а не потому, что кто-то что-то нарушает во время мирного протеста…

Те несколько случаев, когда шерифы просили прощения у протестующих и вставали на колени, это как-то помогло?

В этом нет смысла. Если вы молите о прощении, но не делаете ничего, чтобы изменить свое поведение и поменять политику, в чем смысл? В любой день может случится что-то еще. Нужно больше вложений в сообщество афроамериканцев. Нам нужно, чтобы система была изменена. Нужна настоящая реформа полиции. Многие в движении выступали за полный передел всей полиции. Лично я выступаю за то, чтобы в полиции работало больше социальных работников, больше общественных организаторов.

Спасибо большое. Будьте осторожны, пожалуйста!

Спасибо вам. Всего доброго.

Егор Куроптев

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«Пограничная ZONA»

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году на базе телеканала “Starvision" запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.