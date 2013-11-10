Еврокомиссия выделила 3 млн евро пострадавшим от тайфуна на Филиппинах
13:49, 10 ноября 2013Мир
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Европейская комиссия выделила 3 млн евро экстренной помощи пострадавшим от тайфуна ”Хайян” Филиппинам.
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали около 10 тыс. человек / Фото : wallpampers.ru
Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении еврокомиссара по вопросам развития Кристалины Георгиевой, передает ИТАР-ТАСС.
”Эти средства будут направлены на нужды населения наиболее пострадавших районов, в частности, на снабжение питьевой водой и медикаментами”, - уточнила она.
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Еврокомиссар отметила, что ЕК направила своих сотрудников на Филиппины, чтобы определить потребности страны в дополнительной помощи из стран ЕС.
По предварительной информации, жертвами тайфуна на Филиппинах стали около 10 тыс. человек, еще 2 тысячи числятся пропавшими без вести.
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