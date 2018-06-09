Эдуард Лимонов и другие: кто стоит за терактами в Москве

В Москве прогремели очередные взрывы. Многие аналитики выразили предположение, что это лишь начало новой серии терактов, да и в конечном итоге сам президент России Дмитрий Медведев сказал, что такие акции призваны дестабилизировать ситуацию в стране, мол, ждите новых атак.

Мы спросили у экспертов, как изменится политическая ситуация в России после мартовских терактов. Комментируют Анатолий Стреляный, Виктор Суворов, Дмитрий Корчинский, Эдуард Лимонов, Александр Храмчихин.

Анатолий Стреляный, российский публицист: ПЕРЕД РОССИЕЙ ВСТАНЕТ ВОПРОС – ОТПУСКАТЬ КАВКАЗ ИЛИ НЕТ

Ваш вопрос можно поставить иначе: насколько жестче станет российский политический режим? И кто будет играть первую скрипку после этого события – по-прежнему Путин или, возможно, Медведев воспользуется случаем наконец показать себя настоящим руководителем страны?

В любом случае нужно ждать того, что будет названо «дальнейшим наведением порядка» во всех сферах жизни. Тем более что это с некоторых пор уже началось, по крайней мере на словах.

Безусловно, бюрократы всех уровней попытаются извлечь побольше пользы для себя. Каждый будет пытаться украсть побольше, будут сводить счеты под шумок. Так происходит в подобной ситуации при любом недемократическом режиме, а особенно при таком, как российский, с давними традициями использования всевозможных бед. Не говорю уже об огромном количестве разговоров о том, что это сама власть и устроила. И власть не сможет убедительно доказать, что она к этому непричастна.

Сейчас много будут говорить на тему, чьих именно рук был этот теракт, но правду мы узнаем лишь позже, намного позже.

Но, конечно, завтра Россия уже будет не та, что вчера. Это вполне понятно. Уже то, что мы рассуждаем – причастна власть или нет, - ее вина. Каждая недемократическая власть должна быть готова к тому, что на нее будут вешать всех собак.

Если даже в Америке нашлись люди, которые обвинили американские власти в взрыве «близнецов», то что говорить о России?!

Конечно, российской власти обидно, если она не имеет к этому отношения, но такая власть обязательно имеет отношение. Если бы это было в Англии, то английская власть была бы невиновна. А эта – виновна, потому что она преступна. И мы знаем о ее преступлениях.

Московская власть приписывает теракт кавказцам. Значит, им нужно будет делать что-то с Кадыровым. С бандитом, которому отдали Чечню за то, что он обещал навести там порядок. Две чеченских войны получили логическое завершение, потому что Чечня фактически получила независимость, где нет российского закона. Там руководит Кадыров и его бандиты. Если теракты действительно имеют чеченский след, то зачем тогда кормить Кадырова, закрывать на его средневековое ханство глаза? И спокойствия там на самом деле нет. И в Ингушетии беспокойно, ежедневно кого-то убивают, то есть обстановка неуправляема.

Да, перед Москвой сейчас встанет вопрос – отпускать Кавказ или не отпускать. А если отпускать, то как, если не отпускать – тоже как? Но эти вопросы не для таких мозгов, как у Путина и Медведева – во-первых. Во-вторых, эти вопросы для по-настоящему легитимных лидеров. Это же не на лыжах кататься в Сочи и позировать с голым торсом.

Эдуард Лимонов, российский оппозиционный деятель, писатель: ЭТО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ОТМЕНИТЬ ПОСЛЕДНИЕ СВОБОДЫ, КОТОРЫЕ У НАС ОСТАЛИСЬ

В результате сегодняшних терактов власть, видимо, попробует закрутить гайки. Посмотрим, что они станут делать в ближайшие дни. Вероятно, запретят сначала массовые собрания граждан, поскольку по стране наблюдается рост протестных настроений – от Калининграда до Владивостока, да и "Стратегия-31" в самой Москве их очень тревожит.

Борьба с терроризмом, заявленная Путиным 11 лет назад, как видите, не увенчалась успехом. Террористы по своей прихоти и по мере необходимости взрывают российские города. А когда они этого не делают, то только потому, видимо, что не видят в этом необходимости – в какой-то отдельно взятый момент.

Созданные для борьбы с террористами центр "Э" и центр "Т" и хваленое ФСБ занимаются преследованием политических противников власти, поэтому им некогда ловить террористов. Они не внедрены в среду террористов, у них нет агентурной сети, короче – страна беззащитна при таком понимании безопасности.

Вполне вероятно, что шахидки, если их смогут собрать из частей и узнать, окажутся родом с Северного Кавказа, но кто их так профессионально, с дистанцией в полчаса использовал в Москве и с какой целью?..

Борьба с терроризмом – хороший железобетонный повод, чтобы отменить последние свободы, которые у нас остались.

Дмитрий Корчинский, участник чеченской войны, украинский публицист: ВПЕРВЫЕ В БОРЬБУ БУДЕТ ВТЯНУТ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАРОД – БОРЬБУ ПРОТИВ КРЕМЛЯ

Если теракты конца 90-х привели к росту популярности правительства и настроениям за усиление полицейского режима, то нынешние теракты, наоборот, приведут к еще большему разочарованию в правительстве и росту ненависти к полицейскому режиму. Поскольку десятилетняя контртеррористическая операция, как стало это очевидно, привела лишь к увеличению террора на Северном Кавказе, в национальных окраинах и теперь уже опять в Москве.

Несомненно, это будет использовано в качестве повода для закручивания гаек центральным российским правительством, но оно приведет к еще большей озлобленности не только национальных меньшинств, а уже и коренного российского этноса.

Теракты ли это Путина? Путин имел отношение к домам, событиям на Каширском шоссе и т.д. Теракты в метро и тогда были делом кавказских боевиков, и сейчас это дело рук кавказцев. Но российское население должно осознать, что оно в полной мере несет ответственность за действия собственного руководства.

Конечно, мы должны молиться за души погибших, но не как за невинных жертв. Невинных нет. То есть все они разделяют ответственность со своим руководством. Когда все радовались словам Путина, что нужно «мочить в сортирах террористов», то в то же время нужно понимать, что одной рукой террористы мочатся в сортирах, а второй – мирное население мочится в метро.

Медведев сегодня сказал ритуальную фразу. Конечно, он имел в виду, что еще больше средств будет выделено на силовые структуры и в разы вырастет та дань, которая платится республикам Северного Кавказа. Именно как дань воспринимают деньги, которые им платит Москва.

Вокруг политики относительно Кавказа будет борьба. В российском руководстве есть противоречия в этом вопросе. Линия Путина – душить Северный Кавказ руками северокавказских компрадоров, наподобие Кадырова, а линия Медведева – душить Кавказ силами спецслужб и вооруженных сил РФ. Такая идеалистическая линия.

Собственно, это разногласие не в тактике, а поле, на котором борются «медведевская» и «путинская» линии. Потому что они не осмеливаются бороться между собой в Москве.

В глобальном масштабе это приведет к усилению национально-освободительной борьбы по всей Российской Федерации. Только в эту общеосвободительную борьбу впервые за долгое время будет втянут и сам российский народ. Который и будет вести свою борьбу против Кремля.

Александр Храмчихин, заведующий аналитического отдела Института политического и военного анализа (РФ): НА КАВКАЗЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКУЮ КОРРУПЦИЮ НАКЛАДЫВАЕТСЯ КАВКАЗСКАЯ

Сейчас тяжело предвидеть, как сегодняшние теракты могут повлиять на политическую ситуацию в России. У нас в действительности политическая ситуация может изменяться независимо от каких-то обстоятельств, и при этом любое обстоятельство может стать поводом для любых изменений. То есть все достаточно непредсказуемо. Например, события в Беслане в свое время стали поводом для отмены выборов губернаторов. Хотя в этом никакой причинно-следственной связи уловить было невозможно.

Москва всегда была под угрозой. То, что был некоторый перерыв, не значит, что все исправилось, поскольку террористическая война на Кавказе все равно идет постоянно.

Сложно дать ответ на то, насколько адекватны действия российских спецслужб в борьбе с террористами. С одной стороны, понятно, что произошло некоторое снижение интенсивности угрозы, но с другой – очевидно, что происходит расползание терроризма. Если раньше эта угроза была локализована в Чечне и все выходы наружу имели чеченское происхождение, то теперь это общекавказская ситуация. Еще не общероссийская, но уже уже шире, чем чеченская.

Хочу отметить, что с проблемой терроризма пока еще нигде и никому не удалось справиться. В Росси добавляются еще и социальные факторы. Прежде всего это колоссальная коррупция – в России в целом и на Кавказе особенно. Там на общероссийскую коррупцию накладывается кавказская, и это порождает крайнее недовольство населения.

Еще одна сверхважная причина исламского терроризма – нехватка хоть какого-то общероссийского идеологического проекта. Советский Союз был таким проектом, что бы о нем ни говорили. И для кавказцев пребывание в пределах той страны имело какой-то смысл. А в нынешнем российском государстве с таким проектом большие проблемы... Понятно, что суверенная демократия и вертикаль власти не являются проектами, которые кого-то на что-то могут вдохновить.

Мне сложно представить, кто мог организовать сегодняшние теракты, кроме группировок с Северного Кавказа.

Виктор Суворов, писатель, публицист: ЗАЧЕМ ЧЕЧЕНАМ ЧТО-ТО ВЗРЫВАТЬ, ЕСЛИ В НИХ ВСЮДУ СВОЯ ХОРОШАЯ МАФИЯ? Не могу комментировать сегодняшние взрывы, потому что не располагаю достаточной информацией для размышлений. Но когда мы говорим о взрывах в Волгодонске, вот этих «рязанских учениях», то здесь нет никакого сомнения, что это дело рук путинской власти.

Зачем это делалось? Многим абсолютно понятно. Мой друг Саша Литвиненко написал целую книгу – «ФСБ взрывает Россию». За это его убили. Причем убили самый страшным обоазом.

Кстати, я был первым человеком, которому Саша Литвиненко позвонил из больницы. Звонит и говорит: «Слушай, меня отравили». Я ему: «Прекрати, кому мы с тобой нужны?» – «Нет, отравили», – говорит.

То, что предыдущие взрывы в Москве были делом преступной власти, - не вызывает никаких сомнений. Всегда какому-то Гитлеру нужно поджечь рейхстаг. Вот поджог – и борьба с терроризмом начинается.

Недавно был взрыв Невского экспресса...

В России есть правило: если кто-то намерен устраивать акции протеста, то должен за десять дней получить разрешение от власти. Так вот в Москве правящая фракция «Единая Россия» устроила сразу же после взрыва Невского экспресса акцию протеста против терроризма. Мой один знакомый в Москве – кстати, тоже искатель правды, как и я, спросил: «Как это так? Если я организую какой-то протест, то мне нужно ждать разрешение десять дней, а вот они сразу после взрыва устроили акцию». Ему сразу же прислали ответ: «Единая Россия» заранее просила разрешения.

То есть они просили разрешения протестовать против терроризма за десять дней до теракта на Невском экспрессе!

То есть, даже не вникая во все теракты, я чувствую, что за этим может прятаться.

Спрашивается, зачем чеченам что-то взрывать, если у них везде хорошая мафия, они в Москве делают большой бизнес? Зачем им, чтобы их ловили, бросали в них камнями и так далее?

Опросили Роман Цимбалюк, Оксана Климончук