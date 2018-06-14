Новые планы США: развернет ли Россия в Украине антирумынскую истерию?

На днях Румыния согласилась разместить элементы противоракетной обороны США на своей территории. Это сразу, как и следовало ожидать, вызывало волну недовольства в России, в частности, представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что ПРО в Румынии – это прямая угроза России. Впрочем, как выяснилось сегодня, размещение ПРО стало актуально, поскольку Иран объявил себя ядерной державой. Напомним, что до сих пор США планировали разместить ПРО в Польше и Чехии, однако новая Администрация нового президента США Барака Обамы решила пока заморозить проекты в этих странах.

Что стоит за решением Обамы разместить элементы ПРО в Румынии? Об этом мы спросили у экспертов.

Григорий Перепелица, эксперт по вопросам обороны, профессор КНУ имени Т.Шевченко: ПРОРОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ УЖЕ ПОДЫГРЫВАЮТ КРЕМЛЮ В ПРОТИВОСТОЯНИИ С РУМЫНИЕЙ

Именно перезагрузка отношений между США и Россией предусматривала снятие острых проблем, возникших в американско-российских отношениях за годы президентства Буша. Одна из них – размещение элементов ПРО в Польше и Чехии, поскольку Россия трактовала и трактует это как непосредственную угрозу национальной безопасности России. По этому поводу была большая дискуссия. В итоге в экспертной среде пришли к выводу, что никакой угрозы ПРО для ядерных сил РФ не представляют. Однако Обама пошел на компромисс, он решил пока отказаться от размещения ПРО в Польше, вместо этого Америка сегодня рассматривает возможность размещения элементов ПРО в Румынии.

В целом такое намерение выглядит абсолютно нелогичным, оно вызовет еще более жесткую реакцию со стороны России. А следовательно, перезагрузка отношений Америки и России будет сведена на нет. Тогда какой смысл было отказываться от элементов ПРО в Польше?! Тем более там уже были подписаны соответствующие договоренности.

Если эти элементы ПРО разместить на территории Румынии, то они будут размещаться в стороне от траекторий вероятного полета ракет с иранского направления и технически перехватывать их будет намного сложнее.

Очевидно, Америка пытается закрепить определенное сотрудничество со странами Восточной Европы – новыми членами ЕС и НАТО, потому что именно эти страны видят недостаточность, так сказать, гарантий, предоставляемых со стороны Евросоюза и НАТО в силу тех споров, которые возникли в последнее время в этих структурах. А также намерений Франции и Германии выстроить собственную оборонную политику в рамках ЕС, а не НАТО.

С другой стороны, США учитывают реваншистскую политику России – эта страна все больше опирается на средства силового давления. Государства Восточной Европы опасаются за свою безопасность, поэтому пытаются опираться на США, иметь поддержку, в частности и в военно-политической сфере. Думаю, Америка хочет как-то зафиксировать свое присутствие в этом регионе, который Россия почему-то считает зоной своего влияния.

Почему в Украине разгорается враждебная кампания против Румынии? Наши кандидаты в Президенты на этих президентских гонках, включая Тигипко, демонстрировали свою верность России. Конечно, они подыгрывали той информационной атаке, которую проводит Россия: мол, Румыния – “новый враг”.

Россия старательно лепит из Запада образ врага, чтобы мобилизовать собственное население и подгрести таких соседей, как Украина, Беларусь, объединив их «общей угрозой», – вроде бы против НАТО и США. Такая антиамериканская истерия эксплуатируется и нашими перетнеднетами на высшие должности во власти.

Было бы лучше развернуть такие комплексы на территории Турции, которая тоже является союзником США, хотя эти отношения в значительной мере ослабились. Ведь Турция - член НАТО. Однако, очевидно, турки не хотят иметь неприятности с Ираном.

Элементы ПРО имеют сугубо оборонительный характер и никакой угрозы для соседей или России не представляют. Угрозу как раз могут представлять ракеты «Искандер», которые Россия грозила разместить на территории Калининградской области.

Кстати, Россия имеет противоракетную станцию на территории Беларуси под Барановичами. И ни США, ни страны ЕС никакого шума по этому поводу не подымают.

Нам приходится наблюдать очередную истерику, порожденную российской реваншистской политикой. К сожалению, в эту политику втягиваются и украинские политики. Поскольку это не будет служить укреплению безопасности нашей страны, мы просто окажемся марионеткой в этом военно-политическом противостоянии между США и Россией.

Значительной угрозы ПРО для Украины не представляют. Гипотетически, если бы Иран нанес удары по США или Европе, воздушно-космическое пространство Украины попало бы в зону перехвата теми ракетами иранских баллистических ракет. А еще удобнее, с точки зрения перехвата, территория Азербайджана. Кстати, сама Россия предлагала США использовать ее станцию в Армавире, где тоже есть элементы российской ПРО. Почему не достигнуто согласие, мне не известно.

Если Иран будет использовать уран в мирных целях, то в этом нет особой угрозы. Только при условии, что ядерное производство поставят под контроль МАГАТЭ. Если нет, то будет большая опасность, ведь Иран может тайно перейти к разработкам ядерного оружия.

Ирану осталось не так много: он уже достиг такого уровня, когда есть возможность произвести оружейный уран.

Поэтому, обеспокоенность США – полностью оправдана.

Параллельно с ядерной программой Иран занимается разработкой баллистических ракет. Кажется, они уже достигли экспериментальной дальности стрельбы на две тысячи километров. Это говорит о том, что Иран достаточно быстро продвигается к получению собственного ядерного оружия.

К сожалению, закономерность такова, что наступательное оружие появляется первым. Только потом против нее находят противодействие в виде оборонных систем.

Дмитрий Корчинский, эксперт по конфликтам на Ближнем Востоке: АМЕРИКАНЦЫ ОПАСАЮТСЯ РОССИЙСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Географически Румыния дальше от России, чем Польша. Прослеживается тенденция: американцы укрепляют свою группировку и свое вооружение в балканско-черноморском регионе. Этим можно все и объяснить.

России, безусловно, не нравится размещение элементов ПРО ни в Польше, ни в Чехии, ни в Румынии, но относительно Румынии Россия имеет меньше рациональных аргументов, чтобы чему-то возражать.

Россия разворачивает истерию, потому что, конечно, этот проект антироссийский. Разворачивать системы ПРО против иранской угрозы, которые могут быть задействованы не раньше чем через пять лет, – нецелесообразно. То есть это оборонные приготовления против России.

Вероятно, американцы считают очень нестабильной ситуацию в России. Там возможны всевозможные приключения: передел власти, серьезный политический кризис в России. Соответственно, американцы обеспокоены вооружениями, которыми обладает Российская Федерация. Российское же правительство в целом, невзирая на свою риторику, в большинстве случаев принимает проамериканскую позицию, иногда – проевропейскую, поэтому не известно, что будет через год. Потому что Россия тяжелее переживает экономический кризис, чем даже Украина, и угрозы для России больше, чем для Украины. У нас риски диверсифицированы, потому что мы привыкли к децентрализации власти, анархии. А в России ослабление Кремля означает катастрофу. Поэтому весь мир боится тех вооружений, которые сейчас есть в России.

ПРО в Румынии будет иметь для Украины достаточно неоднозначные последствия. С одной стороны – румынские системы ПРО могут прикрывать Украину в случае конфликта с Россией, с другой стороны – Румыния до сих пор проводила наиболее неконструктивную и агрессивную политику в отношении Украины. С Румынией у нас реальные территориальные споры, украинское меньшинство в Румынии находится в еще худшем положении, чем украинское – в России. То есть усиление значения Румынии в военном отношение в Европе за счет ПРО для Украины, видимо, не очень выгодно. Поэтому для Украины ситуация неоднозначна. Но для слабых стран любая ситуация неоднозначна.

Америка же не отказалась от ПРО в Чехии и Польше, элементы и там будут развернуты. Они об этом откровенно заявляют.

Ситуация на Ближнем Востоке очень нестабильна. Американцы явно проигрывают Талибану в Афганистане. В целом ожидается – где-то через полтора года американо-израильский удар по Ирану. Большинство экспертов сходятся даже в том, что такой удар возможен и в этом году. Ядерную программу еще пять лет явно никто не будет терпеть. Когда системы ПРО будут развернуты, все забудут об иранской ядерной программе. Тем более что бомбить ядерные и в целом военные объекты Штаты и Израиль умеют.

ПРО не столько против России, сколько против угроз, которые могут исходить с территории России. Как я уже говорил, все боятся российской нестабильности. Неизвестно, кто будет распоряжаться российскими тактическими ракетами, расположенными на российском юге, например, через год-два. Сейчас российское правительство достаточно контролируется со стороны Запада, хотя бы потому, что российский стабилизационный фонд находился в американских ценных бумагах и в американских банках. В этом году стабфонд будет исчерпан, и Россия сильно будет зависеть от западных кредитов. РФ придется ежегодно брать многомиллиардные долларовые кредиты, и будет брать она их не у Ирана, а на Западе. Поэтому, что будет завтра, неизвестно.

Ахмадинеджад, по-видимому, видит перед собой пример Ирака. Хусейн тоже пытался не нарываться, но это его не спасло. Ахмадинеджад видит пример Северной Кореи, которая постоянно нарывается, однако до сих пор ее никто не бомбил и, вероятно, не будет. Наоборот – Корея путем шантажа добивается каких-то преференций от Запада. То есть идет правильным путем.

Методы влияния Ирана – это не только реализация ядерной программы. Это и поддержка шиитов во многих странах. Кстати, все последние события в Йемене – с подачи Ирана. Хезболла финансируется Ираном, тренируется на территории Ирана и так далее.

Ахмадинеджад идет на это сознательно. Он четко видит, что попытка скрыть свои намерения ни к чему не приводит.

Станислав Козей, профессор Академии национальной обороны Польши: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРО БУДЕТ НЕМНОГО МЕШАТЬ РОССИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЙНАХ Размещение противоракетных средств в Южной Европе, в том числе и на Балканах (в Румынии и Болгарии) полностью отвечает новой американской концепции построения систем противоракетной обороны. Она предусматривает прежде всего создание системы охраны от ракет короткого и среднего радиуса действия. Для этого антиракеты размещаются как можно ближе к Ближнему Востоку на кораблях (в 2010–2011 гг.), а также на территориях государств в непосредственной близости от Ирана (в 2012–2015 гг.)

Польша с пониманием воспринимает решение американской власти изменить решение администрации Буша. В рамках новой концепции в ходе последующей перестройки систем в 2015–2018 годах в Польше будут размещены антиракеты SM-3, радиус действия которых, будет больше, чем тех, которые установлены на Юге Европы.

Таким образом, вся территория Европы будет охраняться от ракет с Ближнего Востока.

После 2018 года США могут разместить в Польше третью версию наземной ракеты SM-3 с таким «стратегическим» радиусом действия, что позволит охранять американский континент.

Новая концепция американцев, на наш взгляд, имеет минусы, но также и плюсы.

Минус – это отказ от размещение большой и важной для США стратегической военной инсталляции на польской территории, которая бы автоматически связывала безопасность Польши и США (мы имеем на это шанс после 2018 года). Плюс – это размещение в Польше антиракет среднего радиуса действия, которые могут охранять непосредственно польскую территорию, а не только США, что гарантировал предыдущий вариант президента Буша.

Более того, в Польше будет размещена система ракет PATRIOT, которая укрепит нашу непосредственную оборону и станет импульсом для создания собственной национальной системы ПРО.

Не думаю, что американская ПРО могла бы быть эффективной против России в глобальных стратегических отношениях РФ – США. Невозможно построить такую систему обороны, чтобы противник с сопоставимыми силами не мог небольшими усилиями ее побороть.

В то же время такая антиракетная система может нейтрализовать российские угрозы применения ракетного ядерного оружия на региональном уровне. Например, новая военная доктрина России допускает использование ядерного оружия в региональной войне, что является методом запугивания региональных противников (в частности, в регионе Черного моря, в случае очередного конфликта с Грузией или возможного конфликта с Украиной на фоне проблемы Черноморского флота в Крыму).

Американско-натовская антиракетная оборона на Балканах и кораблях в Черном море может быть “нейтрализатором” таких угроз и ослабит силу российского запугивания в регионе. Потому Россия сегодня протестует против новой американской концепции ПРО.

В действительности новая концепция еще невыгоднее России, чем предыдущая – Буша, – поскольку для РФ сегодня более важны региональные, а не глобальные проблемы. Более важна свобода действий в непосредственном соседстве, где россияне хотят добыть в борьбе собственную сферу влияний. А новая концепция американской немного мешает России в этом деле.

Опросила Оксана Климончук