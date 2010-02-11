Ахмадинежад объявил Иран ядерной державой

Иран произвел первую партию урана, обогащенного до 20-процентного уровня, и стал ядерной державой, заявил сегодня Президент страны Махмуд АХМАДИНЕЖАД, выступая в Тегеране на торжествах по случаю дня Исламской революции.

По словам Президента, "Иран может обогащать уран даже до 80-процентного уровня, но делать этого не будет, поскольку в этом нет необходимости". Кроме того, М.АХМАДИНЕЖАД заявил о намерении Ирана утроить производство урана, обогащенного до 3,5-процентного уровня, сообщают "Подробности".

Грандиозная демонстрация, посвященная 31-й годовщине Исламской революции, проходит в Тегеране, сообщает Иранская телерадиовещательная компания.

Огромное количество народа собралось на площадях Азади и Инкилаб в центре иранской столицы. У людей в руках портреты основателя Исламской республики аятоллы Али Хомейни и нынешнего руководителя. Кроме того, демонстранты несут плакаты в поддержку Исламской революции, а также антиамериканские и антиизраильские лозунги. Торжества освещают более тысячи корреспондентов, 300 из которых прибыли из-за рубежа.

Власти США объявили 10 февраля о введении дополнительных санкций против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).