Эксперт считает, что, повышая активность по линии фронта, Россия может пытаться отвлечь внимание и ресурсы ВСУ от Молдовы.

Президент РФ Владимир Путин отменил свой же указ 2012 года, в котором шла речь о "поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова". По мнению военно-политического обозревателья группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, этот шаг может иметь самые разнообразные значения.

"Нельзя сказать, что этот указ имел какое-то весомое значение, влиял на решение многолетнего конфликта и в целом был определяющим документом. Нет, просто бумажка, ни о чем и в целом, как и многие российские документы, не выполняющаяся, но... Но вот в том-то и дело, что показательно разорванная бессмысленная бумажка в восприятии ее рвущего может иметь самые разнообразные значения, например, сопоставимые с брошенной оппоненту перчаткой. Ну а под оппонентом Путин подразумевает действующую власть в Кишиневе", – написал Коваленко в Telegram.

По мнению эксперта, следует задаться вопросом о том, что обострение 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину – может наступить не только по нашей линии фронта, но и, с учетом предпосылок, – в Молдове.

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"Звучит несколько сюрреалистично для тех, кто не в курсе, а потому для понимания именно этой прослойки следует разъяснить, есть ли потенциал у НВФ "ПМР" и так называемых миротворцев реализовать сценарий вторжения в Молдову и свержения действующей власти. С учетом того, что я писал неоднократно об этом сценарии, а именно про наличие ударного ресурса до 9 тыс. л/с, достаточного для разрезания Молдовы на 2 части и выход на Кишинев, обращу внимание на сроки. Как скоро может быть организована атака на Молдову? В целом, приднестровская группировка что российской "ОГРВ", что НВФ "ПМР" постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, поэтому, при необходимости, за 3 дня они могут без труда быть приведены в боевой порядок", – продолжил Коваленко.

Однако, в этом вопросе тоже есть нюанс.

"Во-первых, если говорить о планах кремля на Молдову, то они, если включают исключительно столкновение с молдавской армией и силами правопорядка, безусловно, все шансы успешной реализации данного, уже не гибридного проекта у них есть. Но если не ограничатся столкновения только армией Молдовы? У Кремля есть серьезные опасения относительно того, что если его гибриды начнут активничать в Молдове, то ВСУ не останутся в стороне, а это до 2-3 недель полной зачистки Приднестровья для тех сил, что сейчас сосредоточены в Одесской области. И 24 февраля – опасная дата не столько для Украины, сколь для... Молдовы", – отметил Коваленко.

Эксперт считает, что, повышая активность по линии фронта, Россия может пытаться отвлечь внимание и ресурсы ВСУ от Молдовы, хотя в течение прошлого года оккупанты разыгрывали карту "ПМР" для того, чтобы на том направлении оставались украинские военные.

"Во-вторых, в самом Приднестровье настроения совсем не воинственные и проследить там отсутствие желания идти в "кровавый бой" на Кишинев и тем более понимание рисков участия ВСУ на стороне Молдовы и перспективы этого, можно без особого труда. А потому, мотивация, ну, такая себе...", – добавил обозреватель.

Коваленко подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не просто так демонстративно отменил свой же указ. Это говорит о том, что "Россия в отношении Молдовы будет действовать".

"Произойдет это 24 февраля, или 9 мая, или 22 июня, не так важно. Важно то, что при правильной последовательности шагов, Республика Молдова может избавиться от "ПМР." Может ли Россия рискнуть своими тремя доморощенными батальонами, рассчитывая только на боекомплект в Колбасной? Не забывайте, что мы сейчас говорим о загнанной крысе, которой природно в состоянии загнанности бросаться в суицидальном порыве", – резюмировал Коваленко.

Угрозы для Молдовы со стороны РФ

Украинская разведка добыла план Кремля по захвату власти в Молдове. Эта информация немедленно была передана президенту Молдовы Майе Санду. Позже эту информацию подтвердили и в Кишеневе.

Президент страны Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности отметила, что Украина сейчас спасает Молдову от потенциального вторжения РФ. При этом после многих лет влияния российской пропаганды население Молдовы не готово двигаться в НАТО.

20 февраля новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья. Он добавил, что в Республике Молдова идет гибридная война, где Москва пытается захватить демократические процессы, европейский курс, и страна не может делать вид, что опасности нереальны.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет готова помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем. В частности, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта.

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