В Минске оппозиция протестует против совместных военных учений с Россией (видео)

3 июля – в День независимости Беларуси в Минске проходит акция протеста, организованная лидером оппозиции Николаем Статкевичем. Радио Свобода вело прямую трансляцию.

Акция носит название "За мирную Беларусь".

Политик призвал выйти на Октябрьскую площадь, чтобы выразить протест, в том числе против совместных военных учений с Россией "Запад-2017".

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Как сообщал УНИАН, 25 марта в Минске оппозиция пыталась провести празднование Дня Воли, но к заранее объявленному месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции.

После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произошли массовые задержания участников акции.

Европейский Союз и США осудили задержание участников акции в Минске. В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как по административным, так и в уголовным делам.