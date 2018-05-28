«День несогласных» в Москве, или Игры в демократию

Вчерашний день в столице России прошел под знаком небывалой гражданской активности. Такого «разгула» уличной демократии в разных точках города одновременно москвичи не видели давно. На площадях Белокаменной митинговали едва ли не все политические силы страны. И хотя ранее на протестное шествие 31 января собирались только активисты движения «Несогласные» (о чем заявили еще в прошлом году), вчера их «эксклюзивное» право на протестную дату ловко подхватили приверженцы Кремля. А лозунги «против» растворились во всеобщем гуле «за». Похоже, именно этого и добивались в верхах.

Географическое место проведения митингов многозначительно свидетельствовало о степени благосклонности власти: чем дальше от Кремля - тем меньше у него симпатий к митингующим. Неудивительно, что самый многочисленный митинг организовала партия власти. Акция «Единой России» прошла прямо возле Кремля, на Манежной площади. Чуть поодаль растянулся еще один митинг – сторонников ЛДПР и ее главы, «непримиримого» борца с недругами России Владимиром Жириновским. Рядом, на площади Маяковского, митинговали коммунисты.

А вот собственно «несогласным» пришлось потесниться уже за пределы Садового кольца. Более того, московская мэрия дала разрешения собраться на Площади 1905-го года лишь части инакомыслящих - Международному Союзу Советских офицеров. В то время как сторонникам Каспарова и Лимонова митинговать и вовсе запретили.

На первый взгляд может показаться странным, почему политические партии разных взглядов вдруг собрались в один день на улицах Москвы. Но как полагает политолог, гендиректор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей ВЛАСОВ, в этом нет ничего нового. По его словам, сценарий одновременного проведения митингов «против» и «за» был отработан еще до советской власти. Эксперт напоминает, такая же схема работала даже в 1917 году, при Временном правительстве.

- Всегда когда оппозиционные партии и движения заранее объявляют о том, что в такой-то день состоится митинг, можете быть уверены - параллельно пройдут и мероприятие, которые должны показать, что народ на стороне власти, а не на стороне оппозиционеров, - говорил А.ВЛАСОВ. - Так и теперь, например, коммунистам было очень важно не потерять лицо как главной оппозиционной силы страны. Иными словами, каждая из политических сил решала свои тактические задачи. И так совпало, сделать это лучше всего в один день.

По разным данным, на акцию «единороссов» пришли от 5 до 10 тыс. человек. Под лозунгом "Народ! Медведев! Путин! Вместе победим!" выступающие с трибуны заявили, что не допустят срыва курса руководства страны. Партию "Единая Россия" на митинге сравнили со "всенародным доктором Айболитом", и приняли резолюцию, согласно которой лишь Путин, Медведев и "Единая Россия" способны вывести страну из кризиса.

Присутствующих на митинге людей угощали горячим чаем. Но согреться только им в 15-градусный мороз было решительно невозможно – может, поэтому официальная часть мероприятия продлилась не более получаса?

Еще оперативнее справилась ЛДПР, ограничившись выступлением Жириновского, которого слушали около 500 человек. Владимир Вольфович признался, что призвать соратников на митинг его вынудила не столько объективная необходимость, сколько политическая конкуренция.

- КПРФ и «Единая Россия» снова вывели людей на улицы, поэтому мы тоже вынуждены вас пригласить в такой холод, чтобы показать, что мы продолжаем борьбу - борьбу за вас, - заявил он с трибуны.

В излюбленной резкой манере Жириновский упрекнул российское правительство. Он уверен, что власти необходима «свежая кровь», которую ЛДПР, естественно, готова представить.

Российские коммунисты, претендующие в стране на главную оппозиционную роль, собрали под красной символикой около тысячи митингующих. Коммунисты критиковали почем зря все и сразу: антикризисную политику российской власти, рост цен и тарифов на ЖКХ, нарушение прав трудящихся. Тем временем порядок на площади контролировал милицейский вертолет.

Отставным военным, которых жестоко разогнали 14 декабряза поддержку «несогласных», власти разрешили собраться на площади 1905-го года. В акции участвовали около ста человек. И хотя они снова вышли в народ с критикой руководителей России, митинг прошел мирно - на этот раз ОМОН не грузил в автозаки генералов и полковников.

Несмотря на запрет, состоялись и шествия «Несогласных». Их марши прошли в разных частях города одновременно. Такую тактику избрали не случайно, рассказывает председатель исполкома движения «Солидарность», член бюро Объединенного гражданского фронта, участник протестных акций Денис БИЛУНОВ. Все делалось, чтобы рассредоточить внимание милиции и избежать избиения участников акции.

- Нет никакого смысла подвергать риску здоровье активистов. Мы приняли решение рассредоточиться по всему городу и создавать максимум сложностей милиции, чтобы контролировать ситуацию. В результате, в местах, где неожиданно появлялись несогласные, отрядов ОМОНа не было, а отдельные милиционеры не могли помешать шествию 200-300 человек. Когда же подтягивались правоохранители, «несогласные» рассредотачивались и перемещались в другое место – сказал Билунов в комментарии УНИАН.

И все же без задержаний не обошлось. Тесно пообщаться с представителями правоохранительных органов пришлось лидеру запрещенной в России национал-большевистской партии Эдуарду ЛИМОНОВУ. Нацболы вышли в центр города на Триумфальную площадь. Лидер национал-большевиков решил взобраться на постамент памятника Маяковскому, чтобы обратиться к собравшимся журналистам. Но общение с прессой сразу же пресекли милиционеры – остаток митинга ЛИМОНОВ провел в милицейской машине. В целом, по предварительным подсчетам, 31 января было арестовано около 50 человек.

Впрочем, даже этот факт не помешал «несогласным» назвать вчерашний день своей маленькой победой.

- Мы определяем на данный момент политическую повестку дня. День «несогласных» был объявлен еще перед новым годом, и у КПРФ и Единой России было время провести свои акции в другой день, – говорит Билунов.

По его словам, к диалогу с властью протестующие готовы, но в будущем требуют предоставления площадки для проведения публичных акций.

И если эта перспектива пока кажется довольно туманной, то присутствие на подобных шествиях немалого количества милиционеров и впредь гарантировано. По крайне мере, на вчерашнем «Дне несогласных» (и согласных) количество правоохранителей было куда больше всех митингующих, вместе взятых.

Роман Цимбалюк, Москва. Фото автора / УНИАН