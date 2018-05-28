Российский генерал Фомин: Мне ответили: «Заткни ты в задницу свою Конституцию»

31 января в Москве объявлен Днем Несогласных. С требованиями защиты конституционных прав граждан и отставки правительства Путина оппозиционеры выйдут на улицы российской столицы.

Предыдущую акцию протеста, которая состоялась 14 декабря прошлого года, жестоко разогнал ОМОН - и этим, собственно, уже никого не удивишь (походов несогласных, пускай и мирных, власти Белокаменной не любят). Но на последнем марше «под раздачу» укротителей правопорядка попали не только «несогласные» штатские, но и люди в погонах. Фотоленты мировых информагенств облетели кадры брутального разгона марша с участием также членов Международного Союза Советских офицеров (МССО). Главу союза, 82-летнего генерал-лейтенанта Алексея Фомина и еще нескольких военных пенсионеров омоновцы, бесцеремонно выкручивая руки, затолкали в свои автозаки. Как объяснили позже - больше двух человек в общественных местах и на площадях Москвы собираться не могут. После пережитых ужасов Великой Отечественной войны и фашистского концлагеря бесчинства молодых бойцов генерала Фомина не пугают. Его сегодня больше страшит другое. В интервью УНИАН председатель Союза офицеров, генерал-лейтенант Алексей Фомин рассказал, что заставило отставных военных стать на сторону несогласных, более того - разделить с ними если не идеологию, то тактику…

«ВЛАСТЬ В РОССИИ НЕЛЕГИТИМНА И ПРЕСТУПНА »

Алексей Григорьевич, 14 декабря Вас задержали как участника Марша несогласных. Расскажите, чем закончилась эта история?

В тот день мы собирались вспомнить декабрьское восстание 1825 года и сравнить те времена с сегодняшней ситуацией в стране. Как только я вышел из метро на Пушкинской площади, где собрались наши товарищи, мне стали крутить руки. Подошел генерал Аркадий Гостев и дал нам 5 минут для того, чтобы разойтись. Я ему ответил, что мы имеем полное право здесь находиться. После этого меня начали тащить волоком в автозак. Синяков наставили – они здоровые ребята. Правда, не били ногами. Я упирался и говорил, что право собираться гарантировано в Конституции. Мне ответили: «Заткни ты в задницу свою конституцию».

Это произвол! Где же наши хотя бы урезанные права, которые нам даровал «кровавый» Ельцин? Притащили к машине и начали в нее впихивать насильно. Я продолжал упираться, ведь по уставу милиция не только не имеет права задерживать военных - офицеров и генералов, - они должны нам воинское приветствие отдавать. Когда мы в форме, нас имеет право задерживать только военная прокуратура. А свою форму советской армии согласно закону я могу носить до конца своих дней. Однако никакие доводы не принимались… В конечном итоге семь или восемь человек подняли меня и затолкали в машину. Мы сидели там до того момента, пока напихают другие машины. Потом повезли в Тверское управления МВД.

Сколько Вы там пробыли?

Меня держали до 6 часов вечера, а потом повезли насильно в суд. Мировой судья Ниверова начала проводить судебное заседание. Это был не суд, а произвол. Свидетели с моей стороны не принимаются во внимание, а со стороны обвинения пришло два парня в форме сотрудника ОМОНа. Судья у меня спросила, какое отношение я имею к «несогласным». Я ей ответил, что я не согласен со всем, что творится в стране. Я не согласен с развалом и унижением армии, дороговизной на продовольствие и тарифами ЖКХ. Не согласен с политической дискриминацией народа. Не согласен с комедией под названием «выборы». Ведь у нас нет порога явки. Два человека пришли – и кого-то избрали. Уверен, что судьи, которые с этим соглашаются, являются не служителями Фемиды, а исполнителями бандитской воли бандитского режима.

Во время слушанья судья со всем соглашалась, и я подумывал, что до нее что-то дошло. Но не тут было: за нарушение общественного порядка мне выписали штраф в 700 руб (около 22 долл. - Ред.).

Вы его уже оплатили ?

Ни в коем случае. Я написал жалобу, и 26 января в Тверском районном суде будет рассматриваться мое дело. Все это напомнило мне 65-летнюю давность - фашистская облава времен оккупации.

Вы не скрываете, что один из поводов вашего присоединения к несогласным – нынешние реформы в российской армии. Что конкретно Вас не устраивает? Главная идея реформы армии – это ее разрушение. Власть хочет свести к нулю возможность сопротивления внешнему врагу. При Союзе мы не продавали новейшее оружие, а продавали то, что отслужило у нас. Себе ставили новейшие образцы, а использованное, но еще очень эффективное оружие продавали. Сейчас наши так называемые верховные главнокомандующие, а точнее верховные разрушители все самое новейшее продают за границу, а деньги идут не известно куда. А наша армия остается ни с чем. После войны в Южной Осетии я был в Цхинвали. Так очевидцы рассказывают, что когда 58-я армия двинулась в сторону Цхинвала, то половина техники стояла на обочине как только отошли от базы. Это значит, что новая техника в войска не поступает. Другими словами, армия разрушается, а силовые структуры, направленные на подавления народа, получают самую современную технику. Это МВД, МЧС, ФСБ и ФСО. Некоторые офицеры этих подразделений прямо заявляют, что «мы армия подавления».

Наша цель определена в нашем уставе – мы боремся за реализацию волеизъявления советского народа от 17 марта 1991, когда 80 с лишним процентов жителей СССР проголосовали за то, что Советскому союзу быть. Вместо этого три негодяя в Беловежской пуще собрались и подписали декларацию о его роспуске.

Простите, но уже прошло столько лет, и эта идея выглядит просто утопичной… Мало ли... что прошло много лет. Историческая правда должна восторжествовать. Власть в России нелегитимна, преступна и не имеет никакого права руководить страной. Эта власть родилась вследствие действий государственного террориста Ельцина, который был отстранен Верховным советом РСФСР, однако организовал заговор и расстрелял законодательную власть. Именно он привел потом Путина, а Путин привел Медведева. Пусть хоть сто лет пройдет – эта власть нелегитимна. А избирают ее только благодаря пиару, административному давлению и подкупу.

Но в сегодняшней России власть имеет поддержку почти 100% населения... Все равно незаконно. Если власть соблюдает законы – она должна вернуться к истокам.

Однако участвуя в «Маршах несогласных», вы сотрудничаете с демократами. Они то уж точно не собираются восстанавливать Союз.

Сотрудничаем. Мы включились в работу Национальной ассамблеи, которая объявила нынешнею власть нелегитимной. Значит, у нас сходятся мнения. Пока наши позиции сходятся, мы с ними вместе. Когда добьемся отстранения этого режима, будем решать куда двигаться. Оценим, куда они зовут, а куда зовем мы. Нас учил так Ленин – идти на компромиссы со всеми для достижения тактических целей. Мы эту тактику соблюдаем с Каспаровым.

«РЕЖИМ ПРИНИМАЕТ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОППОЗИЦИЮ РАЗДРОБИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ»

Не кажется ли Вам, что оппозиция в России настолько слаба и раздроблена, что ваши совместные действия не имеют перспективы?

Режим принимает все меры для того, чтобы оппозицию раздробить и уничтожить. В то же время системную оппозицию – типа Зюганова и Жириновского поддерживают. Хотя какая это оппозиция? Это такая же позиция, но только купленная за деньги. Например, Зюганова президент принимает регулярно. КПРФ получает 200 млн. дол. из бюджета, ведь партия прошедшая в Думу финансируется из бюджета. А нам мешают даже больше двух собираться.

Мы будем добиваться устранения этого режима и как можно быстрей. Сегодняшняя власть губит страну. Нам говорили, что мы развиваемся, что у нас есть стабилизационных фонд и так далее. А кому отданы деньги из этого фонда? Отданы тем же олигархам для поддержки их брюк, которые спадают от кризиса. Это не для народа. Власть дает банкирам 6 трлн. рублей под 5%, а они в свою очередь предприятиям под 20%. Власть не безуспешно одурачивает народ своими посулами и обещаниями, мол вам будет еще лучше в каком-то году, но до этого времени половина не доживет.

У меня журналисты спрашивают, как я пытаюсь сэкономить в период кризиса. В театр не хожу, в кино тоже, единственное так это иногда телевизор смотрю, но после подорожания электричества в этом году остается выключить телевизор и холодильник, чтобы сэкономить на этом. Той пенсии, которую я как генерал получаю, а это около 16 тыс. руб. (около 500 долл.) не хватает, а как люди живут на 4 тыс. (около 125 долл.)?

По Вашему мнению, сколько в России потенциальных сторонников «несогласных»? Я могу сказать, что вне Москвы и крупных центров недовольных властью 80%. Довольных полностью – около 10%, и еще 10% обслуживает эту категорию и им что-то перепадает. Но сейчас эта группа, которая крутится около 10% сытых, понимают, что им мало светит.

Как по-Вашему, что ждет Россию в условиях мирового финансового кризиса? Нас ждут дальнейшее обнищание и потрясения. Россия же держится на экспорте сырья, вся промышленность развалена.

К социальным взрывам, недовольству это может привести? Конечно, все это ведет к социальному взрыву. Мы прямо говорим народу, что будет хуже. Фермерские хозяйства не накормят страну, а колхозы разгромлены. Поэтому мы предупреждаем, что не надо бросать свои приусадебные участки. Придется выживать как в начале 90–х годов.

Кроме тактического союза с «несогласными», сотрудничаете ли вы с другими организациями? Из-за конспирации я не могу перечислить название всех организаций, но у нас широкий фронт. Во всяком случае, с Объединенным гражданским фронтом Гарри Каспарова мы сотрудничаем тесно. Хотя там есть люди, с которыми я не сяду даже за один стол. А что делать? Если они идут сегодня под лозунгом смены режима, будем сотрудничать. Хотя наша позиция совершенно другая. Мы против любого капитализма, наша задача объединить пролетариев.

Знаю, вы намерены принимать участие в следующей акции несогласных…

31 января мы планируем провести митинг на площади 1905-го года. Эта акция санкционирована властью, правда официальное постановление еще не прислали. Пытаются оттеснить нас от центра города.

Кроме этого 23 февраля в день Советской армии мы пройдем маршем от Пушкинской площади к Манежной площади и у памятника Жукову проведем митинг. Я уже власть предупредил, что идти на поводу у Лужкова мы не будем. Марш будет – даже несанкционированный. Если они не разрешат, мы пойдем на пролом. Такой же маршрут заявим на 9 мая.

Как ваша семья относится к вашей активной политической и гражданской позиции?

Великолепно. Сын у меня погиб, а внуки, правнуки - все со мной в строю. А жена после акции 14 декабря сказала, что несколько лет нашей работы не дали такого эффекта как эта акция, о которой узнала и страна и мир. Все увидели, как нас власть ненавидит и преследует. Жена мне сказала: «700 рублей штрафа мы с тобой переживем, а то, что о вас узнала общественность, стоит дороже».

Руслан Луковский, Москва