Посол Палестины в Украине: Израильськие партии используют кровь палестинцев в борьбе за победу на выборах

Закончилась ли израильско-палестинская война с объявлением перемирия в конфликте? Что может помешать установлению мира? Мнение палестинской стороны – в интервью УНИАН Чрезвычайного и Полномочного посла Палестины в Украине Халида Ариката…

«ЕСЛИ ИЗРАИЛЬ НЕ НАЧНЕТ ВОЙНУ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ…»

Как долго, по Вашему мнению, сможет продолжаться перемирие между Израилем и движением ХАМАС, и что может помочь окончательному решению конфликта?

Мы надеемся на продолжение перемирия. Конечно, для этого стороны должны выполнять условия, на которых они его достигли. Тем временем, надеемся, успешно продолжатся переговоры сторон при посредничестве Египта. В этих переговорах мы выдвигаем с нашей стороны как непременные условия безусловное прекращение военных действий с обеих сторон, снятие блокады, открытие пропускных пунктов. И если Израиль не начнет войну со своей стороны, это поможет достичь окончательных договоренностей.

Что главное сейчас в этих переговорах?

Пожалуй, чтобы каждая страна взяла на себя ответственность за выполнение достигнутых договоренностей. Не имеет значение, будет это устно или письменно, важно выполнять обещанное. Скажем, сейчас уже, как известно, Израиль начал выполнять свои обязательства - остановка военных действий, вывод войск с территории Газы, открытие гуманитарных коридоров. Но есть и другие важные пункты, которые выдвигают стороны для достижения перемирия. Они сейчас рассматриваются…

Какой, по Вашему, была главная цель военной операции «Литой свинец»?

Между израильскими партиями идет борьба за получение большинства мест в парламенте на выборах в феврале. Это одна из главных причин. Они используют кровь палестинцев как фактор достижения победы на выборах. Кроме того, израильтяне хотели в свою пользу использовать победу демократов на президентских выборах в США.

И что из это вышло? Может ли новый президент США способствовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке?

Мы на это надеемся. Барак Обама звонил нашему президенту. Мы надеемся, что он сможет сыграть важную роль в решении конфликта, который длится уже более 60 лет.

«ГОЛОСОВАНИЕ В ООН ПОКАЗАЛО, ЧТО ВСЕ СТРАНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПАЛЕСТИНУ…»

Если мира действительно удастся достичь, как, по Вашему, можно будет его сохранить? Должен ли кто-то контролировать границы между Палестиной и Израилем?

Мы считаем, что контролировать границу между Палестиной и Израилем должны международные силы. Это поможет в дальнейшем предотвратить военные действия. Поэтому наш Президент выдвигает требование о введении миротворческих сил на границе Израиля и Сектора Газа . И мы надеемся, что ООН рассмотрит этот вопрос. Это наше требование, на котором мы будем продолжать настаивать.

Как Вы оцениваете роль ООН в урегулировании конфликта? Есть ли реальный шанс привлечь также других посредников?

Мы высоко ценим поддержку ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун уже посетил ряд стран региона и в том числе Сектор Газа. Он лично увидел последствия израильской агрессии и попросил руководство Израиля провести расследование действий их войск, связанных с бомбардировкой здания ООН. Что же касается других посредников, очень важна роль Египта. Мы надеемся, в частности, на посредничество этой страны в достижении договоренностей и выполнении резолюции Совета безопасности ООН.

Но почему-то ранее Палестина отказывалась выполнять эту резолюцию, призывающую остановить военные действия, снять блокаду и открыть пропускные пункты для гуманитарных коридоров…

В момент принятия резолюции была агрессия, а сейчас идут переговоры о перемирии на основе предложений Египта и выполнения этой резолюции. Наш президент был на заседании Совета Безопасности ООН, и просил принять эту резолюцию, но со стороны Израиля не было согласия на прекращение военных действий.

Считаете ли Вы, что позиция Палестины находит поддержку в мире?

Все страны поддерживают Палестину, и это видно по голосованию на Генеральной Ассамблее ООН.

«ОТНОШЕНИЯ ХАМАСА С ИРАНОМ ОСТАЮТСЯ МЕЖДУ НИМИ…»

В СМИ была информация о том, что Иран поддерживает ХАМАС, и что он пригрозил прекратить поставку вооружений и урезать финансирование этой организации, если ХАМАС согласится на перемирие. Иран объявил о поддержке некоторых партийных организаций Палестины, среди них и ХАМАС. Эти отношения остаются между ними.

Могут ли объединить свои усилия для достижения перемирия палестинские политические силы, которые находятся в состоянии конфликта, в частности, ФАТХ и ХАМАС? Были попытки решить конфликт между ФАТХ и ХАМАС до начала войны. Но, к сожалению, они не сели за стол переговоров из-за некоторых внутренних разногласий по ряду вопросов. Но против военной операции Израиля все силы, которые находятся в Секторе Газа, были вместе и действовали сообща. Не было разногласий между палестинскими организациями, они объединились против внешней агрессии. Руководство Палестины и народ заняли единую позицию - остановить военные действия.

Украина устами своего МИДа высказала готовность активнее участвовать в установлении мира на Ближнем Востоке…

Мы, безусловно, поддерживаем это намерение. Мы заинтересованы в странах, которые хотят помочь в разрешении конфликта. Он не должен продолжаться. Уже сегодня число погибших в Палестине составляет около 1 400 человек, свыше 5 с половиной тысяч людей ранено. Среди погибших треть – дети. И с каждым днем обнаруживаются новые жертвы.

Интервью взяла Светлана Артеменко

Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Государства Израиль в Украине Зиной Калай-Клайтман читайте здесь