Посол Израиля в Украине: К четвергу Египет и Хамас должны договориться

Хамас обстреливает нашу территорию, а Израиль обвиняют в том, что мы по ним стреляем еще больше. Мы будем продолжать это делать, если хотим достичь наших целей...

Посол Государства Израиль в Украине Зина Калай-Клайтман ответила на вопросы УНИАН.

Госпожа посол, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал движению «Хамас» «непропорциональный ответ» на недавние обстрелы боевиками территории Израильского государства. Он также заявил, что Израиль не согласится вернуться к старым правилам игры. Что это означает?

«Правила игры» заключаются в том, что каждая нападающая сторона, в данном случае Хамас, должна знать, что любое нападение не останется без ответа. Восемь лет Израиль обстреливался, и наших ответов либо не было, либо они были совсем неадекватными.

Цель операции «Литой свинец», которую мы проводили, доказать, что больше такие «правила игры» не работают, а новые – соответствуют результатам операции: в случае попытки терроризировать наше мирное население ответ будет адекватный.

Что подразумевается под адекватным ответом?

Хамас обстреливает нашу территорию, тогда как Израиль обвиняют в том, что мы по ним стреляем еще больше. Естественно, мы будем продолжать это делать, если хотим достичь наших целей и заставить Хамас прекратить террор против израильтян. Для этого мы будем делать все возможное.

Продолжаются ли на сегодня переговоры при посредничестве Египта?

Да. На самом деле переговоры проходят между Египтом и Хамасом. Ожидается – во всяком случае Египет об этом говорит – что к четвергу должно быть достигнуто соглашение с Хамасом относительно того, как будет выглядеть израильско-палестинская граница. Естественно, и Израиль, и Египет заинтересованы в прекращении огня на как можно более длительный срок. В четверг мы узнаем, о чем они договорились. С нашей точки зрения, прекращение огня должно быть полным, без каких-либо попыток каждый день нас обстреливать.

Кроме того, мы хотим, чтобы были уничтожены подземные тоннели, через которые оружие нелегально поставлялось боевикам в Сектор Газа. И здесь международное сообщество, в частности Европа и США, могут помочь в том, чтобы лишить Хамас возможности поставлять оружие.

Как будут уничтожаться тоннели?

До сих пор мы их просто бомбили с воздуха. В ходе переговорного процесса обсуждается возможность помощи со стороны США и Европы в предоставлении специальной техники, которая позволит вести наблюдение и пресекать нелегальную поставку оружия.

Может ли новый президент США помочь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке?

При новом президенте США стратегическое партнерство между Израилем и США будет продолжаться. Во всяком случае, это то, о чем говорил Барак Обама. Так что мы ожидаем, что поддержка США будет не меньшей, чем она была раньше.

Как Вы относитесь к утверждению, распространенному в Палестине, что «израильские партии используют кровь палестинцев в борьбе за победу на выборах»?

Да ерунда это, конечно. Я понимаю, что об этом удобно говорить – хорошо подходит по срокам выборов, назначенным в Израиле на 10 февраля. На самом деле в декабре прошлого года Хамас нарушил договоренность о прекращении огня, которая была достигнута при посредничестве Египта. Только этим объясняется время проведения операции. Как только Хамас объявил, что он не возобновляет перемирие, и обстрелял нас 80 ракетами, Израиль сделал ответный шаг. Правда, мы давно готовились к этому, было понятно, что боевики не хотят продлевать договоренность о прекращении огня. Действительно, наша армия была очень хорошо подготовлена.

Если действительно удастся достичь мира, как, по Вашему мнению, можно его сохранить? Должны ли международные миротворческие силы контролировать границы Израиля и Сектора Газа?

Если бы все остальные стороны на это согласились, и Египет в первую очередь, то, я думаю, что Израиль мог бы рассмотреть такую возможность. Другой вопрос, что у каждого есть своя точка зрения на эту тему. Я не думаю, что вопрос о введении миротворческих сил сегодня стоит на повестке дня, но это один из планов, который обсуждался и во время операции тоже.

Как Вы относитесь к готовности украинского МИДа активнее принимать участие в урегулировании палестино-израильского конфликта?

К сожалению, палестино-израильский конфликт на протяжении 60 лет существования нашего государства не удалось урегулировать никому. Были разные этапы, включая 90-е годы прошлого столетия, когда появилась надежда на урегулирование. Но ничего не получилось.

Тем не менее, существует международный орган – «Квартет», или, как его еще называют, «Четверка», – который занимается мониторингом ситуации и пытается способствовать урегулированию конфликта между нами и палестинцами. Вы знаете, что Израиль находится во враждебном геополитическом пространстве – речь идет не только о конфликте между Израилем и палестинцами, еще есть Сирия и Ливан, а также страны, с которыми у нас нет соглашения о мире. Так что это очень тяжелый, продолжительный конфликт. Имеется желание его урегулировать, но насколько это можно сделать?.. Пока что опыт показывает, что это было невозможно.

Как Вы оцениваете роль ООН в урегулировании конфликта?

ООН – это часть «Квартета», который предпринимает попытки урегулировать конфликт.

Но если нет возможности и желания урегулировать конфликт теми сторонами, которые в нем непосредственно задействованы, очень сложно себе представить, что ООН в силах что-то сделать. ООН как-то не очень себя показала в урегулировании и других конфликтов в мире.

Наш опыт показывает, что в первую очередь должны урегулировать конфликт заинтересованные стороны. Вся остальная помощь, которая поступает извне… Ну, если она эффективна, ради Бога, спасибо.

А насколько важна роль Египта в урегулировании конфликта?

Естественно, эта роль оценивается положительно.

Если мы увидим, что они действительно договорятся, и прекращение огня вступит в силу по-настоящему, и все цели, которые мы преследовали во время последней операции, будут достигнуты, – замечательно! Тем более что у Египта также есть интерес в решении этого конфликта, так как эта страна граничит с Сектором Газа.

Как долго, по-Вашему, может продолжаться перемирие между Израилем и движением «Хамас» и что может помочь окончательному решению конфликта?

Главное, что нужно сделать – чтобы террористическая организация «Хамас» признала, что Израиль существует и будет существовать, и прекратила его терроризировать. Тогда перемирие может существовать как угодно долго, и палестинцы от этого только выиграют.

На какие уступки готов пойти Израиль для освобождения из плена капрала израильской армии Гилада Шалита?

Этот вопрос уже очень долго обсуждается, и естественно, что он очень важен для нас. Для Израиля вообще жизнь и свобода любого военнослужащего важна – так всегда было и будет. Достигнем ли мы того, чего требуем, а именно освобождения этого солдата, будет во многом зависеть не только от нас, но и от самого Хамаса. Я только могу сказать, что это одна из тем переговорного процесса. Хочется надеяться, что мы достаточно скоро услышим о его результатах.

Почему Израиль в свое время отказался выполнять резолюцию ООН, которая призывала остановить военные действия, снять блокаду и открыть пропускные пункты для гуманитарной помощи?

Что значит отказался? Израиль не отказался от резолюции, он ее не принял, так как не мог воплотить ее в жизнь, поскольку она на тот момент была неприемлема.

Главная идея резолюции – немедленное прекращение огня при любых условиях. Такого в тот момент быть не могло.

Планирует ли Израиль принимать участие в распределении гуманитарной помощи палестинцам?

Израиль будет помогать международному сообществу это делать, поскольку пропускные пункты находятся на нашей границе. В этом будет заключаться наше участие.

Не могу не задать вопрос, который интересует украинских граждан, а именно – когда между нашими странами может быть введен безвизовый режим?

Я на протяжении многих месяцев говорю, что в этом году на повестке дня может стоять начало переговорного процесса между нашими странами о двусторонней отмене виз для туристов. В этом заинтересованы обе стороны.

Записала Светлана Артеменко

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