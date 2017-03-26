Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционной акции в Краснодаре

Полиция применила дымовые шашки против участников антикоррупционного митинга в Краснодаре, задержаны около десяти человек, как сообщает "Медуза".

Акция проходила в Чистяковской роще, причем там же устроили альтернативное мероприятие по инициативе мэрии под названием «100 причин жить». Всего в акции протеста, по оценке «Югополиса», приняли участие до тысячи человек.

Читайте такжеВ Петербурге на акцию против коррупции пришли несколько тысяч человек

Также сообщили, что главу штаба Навального в Краснодаре Мирослава Вальковича задержали в Чистяковской роще

Как сообщал УНИАН, 26 марта в десятках российских городов проходят акции протеста в связи с антикоррупционным расследованием фонда Алексея Навального.

В Москве на аналогичной акции задержаны более ста человек.