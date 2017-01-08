Сенаторы-республиканцы призвали Трампа наказать РФ за попытки вмешаться в выборы президента США

Об этом сообщает издание The Time.

"Через пару недель Дональд Трамп будет защитником свободного мира и демократии", – отметил Грэм в ходе совместного интервью с Джоном Маккейном на NBC Meet в воскресенье. "Вы должны дать всем знать в Америке, что республиканцы и демократы собираются заставить Россию заплатить цену за попытку вмешательства (в выборы президента США – ред.)", – добавил он, обращаясь к Трампу.

Грэм ссылается на доклад, обнародованный в пятницу Управлением национальной разведки о том, что президент России Владимир Путин возглавил усилия по воздействию на президентские выборы 2016, в частности, путем дискредитации экс-кандидата от демократов Хиллари Клинтон, отмечает Reuters. Трамп неоднократно опровергал, что Путин является ответственным за это, даже до того, как правительственные учреждения рассекретили данные в отчете.

Читайте такжеКибератака на ОБСЕ могла быть осуществлена из России - спецслужба ФРГ

Во время интервью Маккейн сказал, что он поддерживает продолжение расследования хакерских атак.

"Мы должны вступить в борьбу с этим (кибератаками - ред.) И узнать причину этого и придумать стратегию в этой новой форме боевых действий, которые могут по сути навредить нашей экономике, навредить нашим выборам, нанести ущерб нашей национальной безопасности", – сказал он, пишет Reuters.

Оба сенатора также заявили, что они не уверены в поддержке предложения Трампа назначить новым госсекретарем бывшего генерального директора Exxon Moibil Рекса Тиллерсона, который был подвергнут тщательной проверке по связям с Путиным. Комитет по международным отношениям Сената проведет заседание в среду, чтобы обсудить его кандидатуру.

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп высказался за хорошие отношения с Россией и назвал "дураками" тех, кто против этого.

Ранее Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США.