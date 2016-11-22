Чубаров прогнозирует уход Путина: не досидит все эти сроки, которые он себе запланировал

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Обозреватель".

"Я исхожу из того, что Путин не досидит все эти сроки, которые он себе заранее запланировал. Его уход свершится намного раньше, чем бы он сам этого желал. А вот поведение тех, кто придут после него, будет обусловлено множеством факторов", — пояснил он.

Читайте такжеПолитолог назвал имя возможного преемника Путина в случае его ухода с поста президента России

Чубаров считает, что дальнейшие вектор развития России будет зависеть от ситуации, которая сложится в стране в момент ухода нынешнего президента.

Глава Меджлиса выразил надежду, что пришедшие на смену Путину политики осознают необходимость создания новой России, которая будет пользоваться доверием соседей. "А этого нельзя будет достичь без возвращения Украине Крыма", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, каким должен быть следующий глава РФ. По его мнению, будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым.