В Великобритании нет плана по выходу из ЕС – пояснительная записка

Выход страны из Евросоюза может быть связан с рядом сложностей. Об этом говорится в служебной записке под названием "Последние данные по Brexit", которая попала в распоряжение The Times.

При этом записка составлена консультантом, имя которого не называют, 7 ноября. В тексте говорится, что у британского правительства до сих пор не существует всеобъемлющего плана выхода из ЕС из-за "разногласий внутри кабинета", а также подвергается критике деятельность премьер-министра страны Терезы Мэй, которая «принимает решение и дорабатывает детали самостоятельно».

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Как отмечает издание, в записке говорится о разногласиях, которые существуют между министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, министром Brexit Дэвидом Дейвисом и министром международной торговли Лиамом Фоксом с одной стороны и министром финансов Филиппом Хэммондом и министром по вопросам бизнеса Грегом Кларком с другой.

При этом, источник в правительстве отмечает, что документ, который попал в руки журналистов, был подготовлен консалтинговой фирмой по собственной инициативе, а само правительство к записке отношения не имеет.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказались за выход страны из состава ЕС.

Несколько дней назад стало известно, что более 80 депутатов британского парламента намерены инициировать голосование в Палате общин по вопросу проведения второго референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе, который предусматривает одобрение избирателями условий прекращения членства в евросообществе (Brexit).

При этом премьер-министр Британии Тереза Мэй заверила, что процедура Brexit состоится по плану.

Великобритания выйдет из Европейского Союза в марте следующего года в рамках Brexit. Мэй планировала запустить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза на основе результатов референдума

Премьер-министр Тереза Мэй заверила, что Великобритания не будет начинать переговоры с Brexit этого года. Ранее британский министр Лиам Фокс, который отвечает в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых сделках, назвал приблизительную дату Brexit - 1 января 2019 года.