Guardian включил дочь Путина в список самых влиятельных молодых людей мира

Тихонова стала единственной россиянкой в списке Guardian.

В списке самых влиятельных молодых людей, в возрасте от 20 до 35 лет, также 33-летний лидер КНДР Ким Чен Ын, 31-летний создатель "Фейсбука" Марк Цукерберг, 22-летний певец Джастин Бибер, 30-летний министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, 34-летняя певица Бейонсе, 35-летняя телезвезда Ким Кардашьян, 29-летняя певица Леди Гага, передает Русская служба ВВС.

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Газета ссылается на прошлогоднюю публикацию журналиста Олега Кашина "Она", в которой он пишет, что Тихонова приходится дочерью российскому президенту. Однако, как отмечает издание, Кремль пока не дал четкого комментария относительно сообщений в СМИ.

По официальной информации, у Путина есть две дочери - Мария 30 лет и Катерина 29 лет. В интервью ТАСС в 2014-м году Путин рассказал, что его дочери живут в Москве и он встречается с ними примерно раз в две недели.