В РФ 57% населения хотят видеть Путина президентом после 2018 года – социологи

Согласно данным опроса граждан РФ, проведенного "Левада-центром", 22% считают, что государственную власть следует менять путем назначения преемника.

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Лишь 45% россиян считают, что люди, находящиеся у власти, должны регулярно сменять друг друга через выборы, следует из опроса "Левада-центра", – еще год назад так отвечали 60%, сообщают "Ведомости".

22% опрошенных (в 2014 г. – 17%) предпочитают смену власти путем назначения преемника. А число тех, кто считает, что одни и те же люди должны оставаться у власти как можно дольше, выросло с 11 до 19%.

При этом количество россиян, желающих и после 2018 г. видеть президентом Владимира Путина, сократилось с 66% в июне этого года до 57%. Меньше стало и тех, кто допускает сосредоточение всей власти в одних руках (39% против 46% в марте 2014 г.).

Также отмечается, что спрос на "сильную руку" несколько уменьшился по сравнению с 2013–2014 гг. – это показывает, что мобилизация общества, связанная с ухудшением отношений с Западом, начала слабеть.

"Люди начинают уставать от противостояний, выступают за решение проблем. Потому и число тех, кто не хочет отдавать власть в руки одного человека, вернулось к показателям, которые были до марта 2014", - поясняет замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин.

При чем в целом за прошедшие два года в сознании россиян еще больше укрепилась мысль, что альтернативы Путину нет, подчеркивает социолог: "То же самое было перед выборами 2008 г., когда Путин должен был уйти, – тогда россияне думали, на кого он оставит страну. Сейчас снова появились эти настроения". Число тех, кто считает, что Путина некем заменить, за год сократилось, но по-прежнему велико (48%), незначительные колебания связаны с нарастанием экономических проблем и с "сезонностью, поскольку весной более оптимистичные взгляды".

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"В мае – июне 2015 г. россияне были под впечатлением от парада как демонстрации военной мощи. К осени демонстрация нашей военной техники в действии в Сирии оказалась немного испорчена ощущением ухудшающегося материального положения", - добавил Гражданкин.