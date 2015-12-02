Путин прибыл в оккупированный Крым для открытия первой нитки энергомоста

Сразу из аэропорта Симферополя Путин отправился в "Крымэнерго", где принял участие в запуске первой нитки энергомоста на оккупированный полуостров, передает ТАСС.

Ожидается, что ситуация с энергообеспечением оккупированного Крыма должна нормализоваться после запуска так называемого энергомоста, который пройдет по дну Керченского пролива.

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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить на полуострове бесперебойную работу временных источников генерации и ускорить прокладку кабеля по дну Керченского пролива, добавляют РИА Новости.

По словам Путина, более 100 километров высоковольтных линий электропередачи построено для окупированного Крыма.

"Свыше 100 километров высоковольтных линий электропередачи построено, и сегодня мы подключаем первую цепь", — сказал Путин.

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Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.