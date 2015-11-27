Reuters сообщает о возможной встрече Путина и Эрдогана на саммите в Париже

О возможной встрече между Путиным и Эрдоганом рассказал близкий к президенту Турции источник, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Собеседник агентства отметил, что время возможной встречи пока не установлено.

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Согласно сообщению, 26 ноября Эрдоган в интервью французскому телеканалу France24 заявил, что он предложил Путину встретиться в Париже во время климатического форума, однако ответа пока не получил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча Путина с Эрдоганом «не проговаривается и не обговаривается». Песков также отметил, что не располагает информацией о запланированных телефонных беседах между лидерами России и Турции.

Отмечается, что Эрдоган и Путин пока не обсуждали лично инцидент на турецко-сирийской границе 24 ноября, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.