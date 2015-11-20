В Мали миротворцы ООН заявляют о минимум 27 погибших в захваченном отеле

Информация об около 27 тел пока является предварительной. Поиски в отеле продолжаются и в дальнейшем, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из ООН.

Миротворцы сообщили, что они видели 12 тел в подвале отеля и 15 - на втором этаже отеля.

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Одновременно представитель властей Мали в эфире французского телеканала BFMTV сообщил, что все заложники, которые оставались в отеле, сейчас в безопасности за пределами отеля. В этой связи сообщается, что во время осады отеля погибли по меньшей мере 3 человек. Освобожденные заложники находятся под защитой местной власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Мали боевики захватили 170 заложников в отеле.