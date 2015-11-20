В Мали миротворцы ООН заявляют о минимум 27 погибших в захваченном отеле
В столице Мали городе Бамако освобождены все заложники из захваченного отеля Radisson Blue, но миротворцы Организации Объединенных Наций заявляют, что видели как минимум 27 тел погибших.
Информация об около 27 тел пока является предварительной. Поиски в отеле продолжаются и в дальнейшем, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из ООН.
Миротворцы сообщили, что они видели 12 тел в подвале отеля и 15 - на втором этаже отеля.
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Одновременно представитель властей Мали в эфире французского телеканала BFMTV сообщил, что все заложники, которые оставались в отеле, сейчас в безопасности за пределами отеля. В этой связи сообщается, что во время осады отеля погибли по меньшей мере 3 человек. Освобожденные заложники находятся под защитой местной власти.
Как сообщал УНИАН, сегодня в столице Мали боевики захватили 170 заложников в отеле.