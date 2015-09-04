Берлин и Париж инициируют обязательные квоты распределения мигрантов

Об этом сообщила сама Ангела Меркель во время визита в Швейцарию, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Совместное предложение направят европейским институтам.

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В Париже подтвердили факт договоренности. Как отмечается в заявлении Елисейского дворца, упомянутая инициатива содержит предложения по "организации приема и справедливого распределения мигрантов". Также в заявлении отмечается, что Евросоюз должен действовать решительно и в соответствии со своими ценностями. "Европа должна защитить тех, для кого это - последняя надежда, - говорится в заявлении. - Эти мужчины и женщины вместе со своими семьями бегут от войны и преследований. Им нужна международная защита".

Инициатива Берлина и Парижа содержит также предложения по ужесточению европейского законодательства о предоставлении убежища, а также обеспечение возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения. Кроме того, предполагается оказывать поддержку тем странам, откуда происходят мигранты, а также и транзитным странам.

Кроме этого, Ангела Меркель отвергла упреки со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который назвал поток мигрантов "проблемой Германии". Немецкий канцлер заявила, что проблема мигрантов касается всех нас в Европе". По ее словам, "Германия делает то, что следует делать с точки зрения морали и права".

Как сообщал УНИАН, Виктор Орбан сказал в Брюсселе, что мигранты не хотят оставаться в Венгрии, Словакии, Польше или Эстонии. "Все они хотят в Германию. Наша задача - только зарегистрировать их", - отметил он.