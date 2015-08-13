Демонстративное уничтожение еды тракторами может стоить России внутренней стабильности – разведка США

"Недавняя демонстрация Россией своей силы странам Запада может стоить ей внутренней стабильности", - сообщается в статье.

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

В подтверждение этого издание публикует собственный прогноз возможного развития дальнейших событий в России:

- Демонстративное уничтожение Кремлем запрещенных продуктов питания продолжит вызывать протесты по всей России.

- Продолжение Кремлем политики уничтожения еды только усилит эти протесты.

- Для снятия социального напряжения, Кремль может выбрать тактику утилизации отдельных партий импортных продуктов вместо проведения систематических мероприятий по ликвидации всех запрещенных товаров.

Издание констатирует, что Россия не может обеспечить эффективное выполнение своих антисанкций – европейские товарывсе равно попадают на российский рынок - пусть и с другой маркировкой.

"Европейская ассоциация свежей продукции сообщила, что за первые шесть месяцев действия санкций экспорт товаров из стран ЕС в Беларусь вырос на 141 процент, и в Казахстан – на 108 процентов; обе страны потом реэкспортируют данную продукцию в Россию", - сообщается в статье.

Авторы отмечают, что недавно Россельхознадзор изъял 73 тонны импортированных из стран Евросоюза персиков, которые имели фальшивые турецкие накладные. Также данное ведомство 6 августа изъяло в Санкт-Петербурге 20 тонн немецкого сыра, который был маркирован как произведенный в России.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа эксперты аналитического центра при правительстве РФ заявили, что продуктовое эмбарго спровоцировало рост цен.