В России итальянскую черную икру выдают за отечественную

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Президент России Владимир Путин намерен заставить европейских экспортеров заплатить за санкции со стороны Запада, но не в полной мере", - говорится в статье.

Когда Россия ввела торговое эмбарго на импортируемые продукты питания в августе прошлого года, черная икра не входила в этот список, что помогло итальянской осетровой ферме "проникнуть на родину Путина".

С 2012 года компания Agroittica Ломбарда SpA, крупнейший в Европе производитель "пищи для царей," считает Россию самым важным клиентом.

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"Нам пришлось нанести на баночки российский бренд, и мы не ставим на них отметку "Сделано в Италии", - рассказал управляющий директор Agroittica Лелио Монделло.

"Россияне хотят есть русскую икру. Я это понимаю. Кто будет покупать сыр моцарелла, сделанный в России? Богатые и влиятельные россияне не могут обойтись без икры, так что они сделали исключение", - добавил он.

По словам Монделло, в Россию завозят четыре вида икры в баночках по 10 грамм, которые стоят от 20 евро ($21,90) до 80 евро за штуку.

Точной цифры о мировых объемах производства черной икры нет, но ,по данным Федерации европейских производителей аквакультуры (FEAP), Италия продала 42 тонны в 2014 году, заняв второе место после Китая (54 тонны). Россия заняла третье место, продав в прошлом году 40 тонн.

Как сообщал УНИАН, в РФ с 6 августа начал действовать указ об уничтожении санкционных продуктов не только на границе, но и по всей стране. В течение первого дня действия указа было уничтожено более 250 тонн продуктов.