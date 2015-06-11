Активисты захватили здание Минфина Греции

Это было сделано в знак протеста против планов экономии греческого правительства, передает Deutsche Welle.

Стало известно, что около 200 человек вторглись в здание Минфина в центре Афин.

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Греческое издание Enikos в Twitter сообщило, что активисты поднялись на крышу и вывесили огромный баннер с надписью "Хватит лить кровь, хватит платить".

Кроме того, сегодня вечером в Афинах пройдет митинг госслужащих, которые намерены выразить протест против политики правительства Алексиса Ципраса.