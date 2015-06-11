Активисты захватили здание Минфина Греции
Активисты коммунистического профсоюза "Всегреческий боевой фронт" захватили здание Министерства финансов Греции.
Это было сделано в знак протеста против планов экономии греческого правительства, передает Deutsche Welle.
Стало известно, что около 200 человек вторглись в здание Минфина в центре Афин.
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Греческое издание Enikos в Twitter сообщило, что активисты поднялись на крышу и вывесили огромный баннер с надписью "Хватит лить кровь, хватит платить".
Members of trade union PAME occupy the Greek Finance Ministry – PHOTOS - #Greece#Varoufakis- http://t.co/wbFyFREIz2pic.twitter.com/SIcUu7InlB
— enikos_en (@enikos_en) 11 Червень 2015
Кроме того, сегодня вечером в Афинах пройдет митинг госслужащих, которые намерены выразить протест против политики правительства Алексиса Ципраса.