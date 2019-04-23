HBO выложил полную версию песни, которой заканчивается второй эпизод «Игры престолов» (видео)

Florence and the Machine представили трек Jenny of Oldstones для "Игры престолов".

Второй эпизод последнего сезона «Игры престолов» закончился песней Подрика Пейна - оруженосца Бриенны Тарт.

Герой исполнил известную в Вестеросе легенду «Дженни из Старых Камней». В ней говорится о трагической любви принца Дункана Таргариена и его жены Дженни, которая, как утверждалось, ведет свой род от Первых Людей.

В сериале баллада Подрика плавно переходит в титры, где «Дженни из Старых Камней» продолжает исполнять группа Florence + The Machine. Телеканал HBO, на котором выходит «Игра престолов», выложил на свой канал полную версию песни. В качестве видеоряда используются кадры из сериала.

Как сообщал УНИАН, ранее новую серию «Игры престолов» по ошибке «слили» в сеть.