У границ Венесуэлы прошел благотворительный концерт (фото)

Всего во время концерта выступили более 30 артистов. Среди них был и Луис Фонси, известный по исполнению песни Despacito.

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