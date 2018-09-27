Российский самолет Ил-20 в Сирии могли уничтожить сами россияне - СМИ

Российской комплекс С-400 осуществил попытку перехвата сирийской ракеты С-200, когда стало ясно, что она угрожает самолету Ил-20.

Российский самолет Ил-20 в Сирии могли уничтожить сами россияне ракетой, запущенной с комплекса С-400.

Как пишет издание in24.org, еще в тот же день ряд источников сообщил, что российская группировка войск впервые применила ЗРК С-400, развернутый на авиабазе Хмеймим. Однако было непонятно, против какого объекта была задействована новейшая зенитная система.

Арабские СМИ утверждают, что российской комплекс С-400 осуществил попытку перехвата сирийской ракеты С-200, когда стало ясно, что она угрожает самолету Ил-20. Однако, пущенная вдогонку российская зенитная ракета не успела догнать "сирийскую" ракету комплекса С-200 и была ликвидирована в полете.

Российский блогер, который пишет под ником "Эль Мюрид", отмечает, что сама по себе история с сирийцами, которые отработали по российскому самолету, выглядит весьма странной.

"Проблема в том, что на данную тему высказывались многие, но профессиональные военные, имевшие дело именно с системой С-200 как раз выражали глубокое сомнение в официальной версии, так как комплекс С-200 требует сопровождения цели расчетом в процессе всего полета ракеты, и если ракета "захватила" другую цель, отличающуюся от первоначальной, то расчет может и даже обязан отдать приказ ракете на самоликвидацию. Кроме того, по данным российского минобороны получался очень приличный перепад высот между ракетой С-200 и самолетом - около 5 тысяч метров, в итоге ракета должна была на последнем участке траектории делать почти отвесную горку, чтобы сбить самолет. Что-то там с этой версией не очень срасталось", - пишет он.

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А вот появление российской С-400 в описываемых событиях меняет картину. "В этом случае возникает вероятность того, что запущенная ракета могла самоликвидироваться (как и говорят сирийские источники), но под ее взрыв или осколки мог попасть Ил-20, что и стало причиной его катастрофы. Понятно, что в таком случае признать вину (пусть и косвенную) уже не сирийского, а чисто российского расчета российское командование не могло в принципе - и по соображениям престижа, и с учетом того, что С-400 продается в Турцию, а на этом контракте завязаны многие политические договоренности", - отмечает "Эль Мюрид".

Он предполагает, что С-400 мог стрелять не по сирийской ракете, якобы летящей к российскому самолету и допускает, что, "скорее всего, такой ракеты вообще не было".

"Целью С-400 могли быть даже не израильские самолеты - они ничем не угрожали Хмеймиму, во всяком случае настолько, чтобы принимать очень серьезное решение на тактическом уровне. По всей видимости, были какие-то цели, прямо угрожавшие самому Хмеймиму или российской зоне ответственности, что вынудило российское командование отдавать приказ на применение С-400. Ил-20, попав в зону захвата ракеты, дал свое опознание как "свой", что и вынудило ракету самоликвидироваться. Остальное - то самое роковое стечение обстоятельств и разгильдяйство диспетчера, не сумевшего вывести Ил-20 в более безопасную зону", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными на борту был сбит над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащим сирийской системе ПВО.

В Москве утверждают, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаудары по целям в провинции Латакия. РФ расценила как враждебные действия Израиля и заявила, что оставляет за собой право на ответные действия.

Израиль возложил полную ответственность за уничтожение российского самолета Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.