Сдаст ли Россия Приднестровье в обмен на белорусизацию Молдовы?

Недавно российские СМИ растиражировали заявление, сделанное президентом Молдовы Владимиром Ворониным о том, что Россия якобы готова “обменять” Приднестровье на отказ Молдовы от ГУАМ и НАТО.

По словам Владимира Воронина, отношения Молдовы и России в последнее время значительно улучшились, и вскоре стороны подготовят пакет документов об их урегулировании. В основу соглашения ляжет молдавский закон о статусе Приднестровья, по которому непризнанная республика останется в составе Молдовы и получит статус автономии. Также в документе вроде бы будет зафиксирован “нейтральный статус” самой Молдовы, то есть Кишинев обязывается в обмен на Приднестровье отказаться от планов вступления в НАТО. Кроме того, Воронин не исключает, что его страна выйдет из ГУАМ. По словам президента, эта организация, куда также входят Грузия, Украина и Азербайджан, перестала приносить Молдове пользу. Наконец, “нейтральный статус” государства, который планируется зафиксировать в соглашении, предусматривает также выведение российских “миротворцев” с территории Приднестровья.

Правда ли, что Россия прекратит поддержку режима Смирнова (президента самопровозглашенной республики)? Серьезно или декларативно Молдова отказывается от будущего членства в НАТО? Может ли она выйти из ГУАМ? Об этом мы спросили у экспертов.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины ЗАЯВЛЕНИЕ ВОРОНИНА – НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОПЫТКА ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ Нейтральный статус Молдовы записан в молдавской Конституции, поэтому ничего нового в этом нет. А относительно обмена России... Думаю, что заявление Воронина – это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Такие заявления уже звучали неоднократно.

Я говорил, что самопровозглашенная независимость Косово может породить определенную последовательность “парадных суверенитетов”. Поэтому президент Молдовы идет на опережение – предпринимает определенные шаги, которые отвечают национальным интересам его страны. В то же время он ищет гарантии реализации своего внешнеполитического курса. Да, можно утверждать, что имеет место улучшение отношений между Молдовой и Россией. И он пытается воспользоваться ситуацией, чтобы решить ряд конкретных вопросов. В том числе его головная боль – Приднестровье.

Меня не удивляет также заявление Владимира Воронина относительно ГУАМ. Такие заявления звучали и раньше. Не знаю, как сейчас, и раньше они никогда не были категорическими... Бывали такие “выкрутасы”, которые держали в подвешенном состоянии Молдову в ГУАМ. Временами президент Воронин или не приезжал на заседание ГУАМ, или, выступая на каком-то заседании, говорил, что мы все время ищем конкретные проекты, которые бы удовлетворяли интересы нашей страны. Наверно, Молдова и сейчас находится в процессе поиска конкретных проектов ГУАМ, если ее лидер публично делает такие заявления.

Олег Бондаренко, исполнительный директор Российско-украинского информационного центра (Россия): РОССИЯ СДАСТ ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ЕСЛИ МОЛДОВА СТАНЕТ ЕЩЕ ОДНОЙ БЕЛАРУСЬЮ

Такие заявления появляются уже не первый и не десятый раз за время существования Приднестровья. При президентстве Воронина и Путина оба лидера неоднократно пытались решить этот вопрос. Понятно, что Воронин хочет остаться в истории как руководитель единой Молдовы. Но в первую очередь – это вопрос уступок Воронина приднестровским элитам. Не следует забывать, что за это время в Приднестровье выросла новая элита, лидером которой можно назвать спикера приднестровского парламента Евгения Шевчука. Я не думаю, что Шевчук или его окружение согласятся стать молдавской провинцией. Для того, чтоб они согласились на это, им следует предложить что-то серьезное...

Готова ли Москва обменять Приднестровье?

Приднестровье, с одной стороны, черная дыра на границе Украины и Молдовы, с другой – это самостоятельный игрок со своими бизнес-интересами. Я не думаю, что Москва пойдет на такой обмен. ГУАМ – это страшилка позавчерашнего дня, она не актуальна для Москвы, там уже никто об этом союзе не помнит. Президент Игорь Смирнов является легитимно избранным лидером Приднестровья с чрезвычайно высоким рейтингом. Смирнов еще более легитимный, чем Медведев, потому что у него более чем 80 процентов поддержки.

Да, Москва имеет сильные ресурсы влияния в Приднестровье. Но чтобы Молдове воспользоваться теми ресурсами влияния, ей следует предложить что-то более серьезное, чем отказ Молдовы от вступления в НАТО.

В Приднестровье была война, там живут многие граждане России, и ради того, чтобы Москва сдала Приднестровье (именно так называется фактическое признание суверенитета Молдовы в ее нынешних границах – “сдачей российских интересов”), Молдова должна предложить что-то очень серьезное. С господином Ворониным это обсуждать неактуально, его же вскоре будут менять.

Если с Молдовой будут создаваться какие-то принципиально новые отношения – наподобие тех, которые Россия имеет с Казахстаном, Арменией, Беларусью, – тогда, соглашаюсь, вопрос с Приднестровьем снимается. Хотя на официальном уровне Россия никогда не подвергала сомнениям территориальную целостность Молдовы...

Должны быть предложены или какой-то новый союз, или новые экономические отношения.

Сергей Гриневецкий, народный депутат Украины, экс-губернатор Одесской области (смежной с Молдовой): ДЛЯ РОССИИ ВАЖНО РАЗРУШИТЬ ГУАМ – ЭТО БЫЛО БЫ ДЛЯ НЕЕ МОРАЛЬНОЙ ПОБЕДОЙ

Тяжело однозначно трактовать последние слова Воронина. Напомню, что в Брюсселе во время своего визита Владимир Воронин высказался достаточно жестко... Из тех его слов фактически вытекало, что он отказывался от посредничества России в урегулировании приднестровского кризиса. Не знаю, что именно повлияло сейчас на позицию президента Молдовы... Возможно, признание Европой независимости Косово – это же просто международный правовой нигилизм. Возможно, повлияло избрание нового президента России. Но тема активного нейтралитета на международном форуме в Брюсселе (тогда звучала готовность обратиться за помощью в разрешении конфликта к ОБСЕ), вдруг нашла в Воронине совсем противоположное продолжение – такое, как отказ от вхождения в НАТО и выход из ГУАМ.

Я не знаю, в каком состоянии находятся переговоры относительно отказа России от Приднестровья... Думаю, России важно разрушить ГУАМ. Это была бы для них моральная победа. И ради нее они, думаю, могут отказаться от поддержки непризнанного государства Приднестровья.

Опрашивала Маша Мищенко