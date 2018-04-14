В результате сбитой в Сирии ракеты пострадали трое гражданских - СМИ

09:59, 14 апреля 2018
Мир
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Дамаск, Сирия / REUTERS

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное сирийское телевидение. Причиной стал перехват ракеты, которая сбилась с намеченного курса.

"Несколько ракет были перехвачены и сбиты с траектории, поэтому они ранили гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе. Свое участие в атаке также подтвердили Франция и Великобритания.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

В Минобороны РФ заявили, что по объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет, "значительная часть" которых была сбита сирийской системой ПВО.

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Теги: #пострадавшие#гражданские#ракетный удар по Сирии