Асад после ракетного удара прибыл в свою резиденцию в Дамаске - пресс-служба
11:26, 14 апреля 2018Мир
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Ранее СМИ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Иран.
Башар Асад / REUTERS
Президент Сирии Башар Асад прибыл в пустую президентску резиденцию после ракетного удара США, Франции и Великобритании.
Об этом сообщает прес-служба администрации президента в Twitter.
Прес-служба также опубликовала короткое видео, на котором Асад прогуливается по пустому холлу здания администрации президента. Видео подписано "Утро стойкости".
صباح الصمود..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 апреля 2018 г.
رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe
Как сообщал УНИАН, ранее арабские СМИ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Иран на фонее сообщений про возможные удары по Сирии. Однако в Москве поспешили заверить, что новость фейковая и сирийский президент никуда не убегал.
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