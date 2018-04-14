Асад после ракетного удара прибыл в свою резиденцию в Дамаске - пресс-служба

Ранее СМИ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Иран.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в пустую президентску резиденцию после ракетного удара США, Франции и Великобритании.

Об этом сообщает прес-служба администрации президента в Twitter.

Прес-служба также опубликовала короткое видео, на котором Асад прогуливается по пустому холлу здания администрации президента. Видео подписано "Утро стойкости".

صباح الصمود..



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 апреля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, ранее арабские СМИ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Иран на фонее сообщений про возможные удары по Сирии. Однако в Москве поспешили заверить, что новость фейковая и сирийский президент никуда не убегал.