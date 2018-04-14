Асад после ракетного удара прибыл в свою резиденцию в Дамаске - пресс-служба

11:26, 14 апреля 2018
Мир
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Башар Асад / REUTERS

Об этом сообщает прес-служба администрации президента в Twitter.

Прес-служба также опубликовала короткое видео, на котором Асад прогуливается по пустому холлу здания администрации президента. Видео подписано "Утро стойкости".

Как сообщал УНИАН, ранее арабские СМИ сообщали, что Асад вместе с семьей сбежал в Иран на фонее сообщений про возможные удары по Сирии. Однако в Москве поспешили заверить, что новость фейковая и сирийский президент никуда не убегал.

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Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #Сирия#ракетный удар по Сирии#Башар Асад