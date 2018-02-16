Дженнифер Энистон заявила о разводе с мужем

Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились в августе 2015 года.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру, официально объявили о расставании.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеДженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски расстались"Это решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года", - говорится в заявлении пары.

Также в заявлении отмечается, что с разводом Энистон и Теру будут разбираться в частном порядке, но учитывая возможные спекуляции и выдумки таблоидов, они хотели "прямо донести правду".

Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились в августе 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что голливудские знаменитости Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снимутся в сериале от Apple.