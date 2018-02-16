Дженнифер Энистон заявила о разводе с мужем
06:12, 16 февраля 2018
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Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились в августе 2015 года.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру / REUTERS
Голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру, официально объявили о расставании.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеДженнифер Лоуренс и Даррен Аронофски расстались"Это решение было взаимно и полюбовно принято в конце прошлого года", - говорится в заявлении пары.
Также в заявлении отмечается, что с разводом Энистон и Теру будут разбираться в частном порядке, но учитывая возможные спекуляции и выдумки таблоидов, они хотели "прямо донести правду".
Дженнифер Энистон и Джастин Теру поженились в августе 2015 года.
Ранее УНИАН сообщал, что голливудские знаменитости Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снимутся в сериале от Apple.
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