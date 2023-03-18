Глава государства подчеркнул, что когда украинский народ защитит себя, то это даст гарантии мира и для многих других частей света.

Президент Владимир Зеленский заявил, что эта неделя принесла хорошие оружейные результаты для нашего противостояния российской агрессии.

В вечернем видеообращении глава государства в частности рассказал, что состоялось очередное заседание "Рамштайна". Зеленский отметил передачу Украине истребителей МиГ-29 и самоходных артиллерийских установок Archer.

"Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, от Дании, Эстонии. Это касается боеприпасов и амуниции, танков и артиллерии. Есть очень нужное решение по "Арчерам" - большое спасибо Швеции. Решение по МиГам - большое спасибо Словакии. Продолжают мощно помогать Польша, Литва, Британия, Европейский Союз, Соединенные Штаты и многие другие", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что когда украинский народ защитит себя, когда в Украине будет восстановлена сила Устава ООН, то "это даст гарантии мира и для многих других частей мира". "Вот для чего работает наша глобальная коалиция, антивоенная коалиция", - подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что состоялся разговор между Украиной и США в расширенном оборонном формате.

"Наша цель очевидна - это усиление наших воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способной проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность. Эти решения будут", - убеждает он.

По его словам, Россия разрушает жизни людей, и есть только один способ защититься - выгнать российскую армию с украинской земли, что и будет сделано.

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Украина проинформировала представителей США об оперативной ситуации на фронте и насущных потребностях армии. Стороны обсудили дальнейшее предоставление нашей стране необходимой помощи, в частности техники, вооружения и боеприпасов. В конце к разговору присоединился президент Владимир Зеленский. Он поделился с собравшимися мыслями об освобождении украинских земель от российских оккупантов.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил о передаче Украине истребителей МиГ-29. Всего в течение года Варшава планирует поставить в Украину 10 таких самолетов, а в ближайшее время наше государство получит четыре борта. На следующий день стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

16 марта также стало известно, что правительство Швеции готово передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer и 10 танков Leopard 2. Украина сможет использовать на поле боя шесть из восьми единиц САУ одновременно, поскольку две нужно держать в резерве.

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