Юрий Игнат отметил, что этих установок необходимо больше.

Количество зенитных установок Gepard в составе Вооруженных сил Украины необходимо увеличить. Они показали высокую эффективность в борьбе с дронами-камикадзе, которые Россия закупила у Ирана и бьет по украинским городам.

"Видимо, потому что расходуется и небольшое сравнительно количество боеприпасов, и соответственно есть от этого серьезный результат, поэтому этих систем надо больше. Для того, чтобы экономить то количество ракет, которое у нас есть, которые нам нужны для более серьезных целей таких как крылатые ракеты и российская авиация", - рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

При этом он указал, что зенитные ракетные войска выполняют немного другие функции.

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"Для БПЛА есть те типы вооружения, о которых мы с вами говорим, их в мире достаточно и поэтому нам надо усиливать работу в этом направлении по обеспечению", - подытожил Игнат.

Зенитные установки Gepard в Украине - что известно

Осенью 2022 года Берлин официально заявил о передачи Украине 30 установок Gepard, которые успешно уничтожают Shahed-136. При этом канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать ВСУ новый пакет помощи, куда должны были войти Gepard. Кроме того, появлялась информация, что Rheinmetall поставит Украине 300 тысяч снарядов для этих зенитных становок.

Всего Украина получила 46 зенитных установок Gepard, которые помогают сбивать ненм только дроны, но крылатые ракеты российских оккупантов.

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