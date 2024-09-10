"Вепрь" работает на такой частоте, которую противник пока не способен заглушить своими системами РЭБ.

Наземные роботизированные комплексы (НРК), как и другие беспилотники, стали настоящим геймченджером в российско-украинской войне. Сейчас украинские военные используют новинку – беспилотный роботизированный комплекс "Вепрь", который допустили к эксплуатации в ВСУ совсем недавно.

О работе этого комплекса рассказало издание АрмияInform, корреспондентам которого удалось увидеть его в действии. Отмечается, что "Вепрь" разработали украинские инженеры, изготавливается этот дрон также в Украине. Он может доставлять боеприпасы и различные грузы, проводить эвакуацию раненых с поля боя, а также – минировать территорию.

"Работаем с "Вепрем" около трех месяцев, еще с боевого слаживания, получив саперный и эвакуационный дроны. Сейчас бойцы для выполнения задач больше всего полагаются именно на него", – рассказал командир отделения наземных роботизированных систем из "Гонора" Вадим с позывным "Ара". Видео дня

Кроме "Вепря", в подразделении Вадима есть и другие украинские наземные роботизированные комплексы. Речь идет о "Термите", "Муле" и "Рыси". Однако, по словам командира, "Вепрь" является наиболее функциональным.

"Крайний раз его использовали возле одного из населенных пунктов. И п***ры сделали по нему 16 сбросов, "мавик" за "мавиком", но с ним ничего не случилось, он дальше ехал выполнять свою работу", – рассказывает Вадим.

Военный "Логист" говорит, что научиться управлять "Вепрем" легко, если вы когда-то играли на PlayStation.

Издание отмечает, что на днях этот НРК эвакуировал с поля боя тяжелораненного военного. Защитника вывезли примерно за два часа. Более того, во время одной из операций "Вепрь" две недели обеспечивал бойцов боеприпасами и другими необходимыми вещами. Для выполнения этих задач дрон имеет прицеп – комплекс может тянуть до тонны веса, а самого "Вепря" фактически невозможно перевернуть.

"Подвозили воду, БК, различное оборудование, россияне никак не могли понять, как наши держались все это время, ведь не замечали этих доставок", – говорят военные.

При необходимости на такие платформы можно установить турель с пулеметом. С помощью нее можно дистанционно атаковать позиции противника.

"Во время боевой работы наземный дрон сопровождается "мавиком", оператор которого корректирует маршрут. "Вепрь" работает на такой частоте, которую противник пока не способен заглушить своими системами РЭБ. Дрон имеет достаточно мощную батарею, которой хватает примерно на полтора суток работы в зависимости от нагрузок. На полигоне "Вепрь" проезжал дистанцию до 6 километров. Однако в боевых условиях потребности в такой дальности пока не было, поскольку подразделение работает близко к "нулю"", – рассказывает АрмияInform.

Отделение наземного роботизированного комплекса постоянно выезжает на тренировки. Это необходимо для того, чтобы все члены подразделения могли научиться управлять дронами в различных условиях.

Бойцы "Гонора" отметили, что очень тесно сотрудничают с производителем этих НРК. Компания оперативно помогает решать вопросы с запчастями, программным обеспечением и модернизацией с учетом боевого опыта.

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