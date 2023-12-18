В начале полномасштабного вторжения россияне убивали украинцев преимущественно из артиллерии, но сейчас это не так.

На текущем этапе войны основные потери Сил обороны во время наступательных действий приходятся на вражеские мины. Об этом сообщил украинский военнослужащий и блогер Роберт Бровди, более известный как "Мадьяр" – основатель подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра".

"В момент, когда мы тотально обороняли нашу страну, доминирующее количество потерь личного состава было связано с артиллерийской деятельностью врага. Сегодня, когда ВСУ перешли к контрнаступательным действиям и заходят на вражеские территории (оккупированные территории – УНИАН), треть потерь забирает на себя ситуация с вражеским минированием", – рассказал он.

По словам Мадьяра, украинской армии позарез нужны технологии распознавания взрывчатки с помощью наземных или летательных беспилотников.

Он также рассказал, что сегодня россияне имеют численное преимущество над Силами обороны в тактических дронах, иногда в десять раз.

"Обычный китайский дрон, стоимостью 350-400 долларов, который централизованно поставляется вражеской армии ... И на сегодняшний день концентрация тех средств у врага в отношении нас составляет может 5 к 1, может 10 к 1", – рассказал он.

Проблема сплошного минирования на фронте

Как писал УНИАН, одной из причин неудачи летнего контрнаступления ВСУ стала проблема плотного минирования всей линии фронта российскими захватчиками. Об этом в частности говорил президент Владимир Зеленский, предыдущий министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В целом масштабы загрязнения территорий Украины минами и снарядами являются крупнейшими со времен Второй мировой войны. Как подсчитали специалисты для издание TIME, на разминирование украинских территорий с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет.

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