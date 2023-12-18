На текущем этапе войны основные потери Сил обороны во время наступательных действий приходятся на вражеские мины. Об этом сообщил украинский военнослужащий и блогер Роберт Бровди, более известный как "Мадьяр" – основатель подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра".
"В момент, когда мы тотально обороняли нашу страну, доминирующее количество потерь личного состава было связано с артиллерийской деятельностью врага. Сегодня, когда ВСУ перешли к контрнаступательным действиям и заходят на вражеские территории (оккупированные территории – УНИАН), треть потерь забирает на себя ситуация с вражеским минированием", – рассказал он.
По словам Мадьяра, украинской армии позарез нужны технологии распознавания взрывчатки с помощью наземных или летательных беспилотников.
Он также рассказал, что сегодня россияне имеют численное преимущество над Силами обороны в тактических дронах, иногда в десять раз.
"Обычный китайский дрон, стоимостью 350-400 долларов, который централизованно поставляется вражеской армии ... И на сегодняшний день концентрация тех средств у врага в отношении нас составляет может 5 к 1, может 10 к 1", – рассказал он.
Проблема сплошного минирования на фронте
Как писал УНИАН, одной из причин неудачи летнего контрнаступления ВСУ стала проблема плотного минирования всей линии фронта российскими захватчиками. Об этом в частности говорил президент Владимир Зеленский, предыдущий министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В целом масштабы загрязнения территорий Украины минами и снарядами являются крупнейшими со времен Второй мировой войны. Как подсчитали специалисты для издание TIME, на разминирование украинских территорий с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет.