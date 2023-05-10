Украина направила запрос на получение техники в конце апреля.

Бразилия может продать до 450 бронемашин Guarani для обеспечения санитарных нужд ГСЧС Украины, однако правительство выдвинуло определенное условие Киеву.

По данным издания Tecnologia & Defesa, соответствующий запрос к главе Минобороны Бразилии Жозе Монтейро Украина направила еще 27 апреля. Эту инициативу приняли во внимание, однако правительство хочет получить гарантию, что ВСУ не будет использовать эту технику во время боевых действий с Россией.

Отмечается, что бронемашины должны применяться исключительно с гуманитарной целью. Например, для эвакуации населения и раненых из прифронтовых зон.

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Также издание отмечает, что такое партнерство является выгодным и для самой Бразилии. Ведь это позволило бы стране расширить производство данной техники, профинансировать разработку новых моделей машин, а также создать дополнительные рабочие места. Кроме того, использование Guarani в чрезвычайных ситуациях может стать хорошей рекламой для оборонной промышленности Бразилии.

По данным СМИ, машины планируют закупить за средства союзников Украины.

Бразилия пытается быть "нейтральной" в отношении действий России

Напомним, что правительство Бразилия пытается маневрировать в отношениях с Украиной и РФ. В частности, лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва под лозунгами осуждение войны против Украины отметился спорными заявлениями по поводу достижения мира, который пытается навязать РФ.

В начале апреля политик также попал в скандал из-за своего заявления о временно оккупированном Крыме. Тогда он отметил, что власти Украины хотят получить слишком много от этой войны.

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