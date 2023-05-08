Отмечается, что планирующие бомбы РФ несут большую опасность.

ВВС Российской Федерации не смогли взять под контроль небо над Украиной, а крылатые ракеты заканчиваются. Оккупанты пытаются адаптироваться к новой реальности и используют планирующие бомбы.

Издание The Telegraph пишет, что планирующие бомбы оснащены "крыльями", чтобы увеличить дальность их полета, и летят низко и достаточно далеко, чтобы уклониться от некоторых средств противовоздушной обороны.

Российские планирующие бомбы попали в заголовки газет, когда истребитель случайно сбросил бомбу на приграничный российский город Белгород, повредив здания и ранив не менее трех человек.

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Полковник Юрий Игнат, представитель ВВС Украины, заявил Telegraph, что бомбы представляют "очень серьезную угрозу". Дополнительный радиус действия, обеспечиваемый планирующей технологией, означает, что российские самолеты могут избегать рискованных вылетов вблизи линии фронта для ударов.

"В настоящее время противник использует тактическую авиацию для решения боевых задач вдоль границы с Россией, линии фронта и морского побережья. Во всех этих районах противник уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы", — сказал полковник Игнат.

По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 планирующих бомб в день.

В то время как мир ожидает ожидаемого контрнаступления Украины, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование оружия может вынудить Киев внести последние изменения в свое оперативное планирование.

Самые простые планирующие бомбы представляют собой модифицированное оружие, оснащенное крыльями и навигационными системами, которые позволяют установить траекторию полета к цели.

Это может быть так же просто и грубо, как переделка неуправляемого оружия. Россияне в основном переделывают старые советские авиабомбы ФАБ-500. Однако некоторые планирующие бомбы, такие как UPAB-1500B-E, специально разработаны с учетом этих особенностей.

Похоже, что крылатые бомбы, которые дешевле и проще в производстве, чем баллистические и крылатые ракеты, стали предпочтительным оружием России, поскольку, как сообщается, у нее закончились более высокотехнологичные высокоточные боеприпасы

Спецификация и возможности каждого планирующего оружия — модифицированного или изготовленного — сильно отличаются, при этом некоторые из них, как сообщается, имеют дальность действия до 75 миль и способны поражать цель в радиусе 10 метров. Но обычно планирующие бомбы, используемые Россией, имеют дальность полета от 30 до 45 миль.

Независимо от эффективности бомб, это оружие дает российским летчикам-истребителям возможность эффективно использовать воздушную мощь, чтобы влиять на наземные операции, чего они раньше с трудом добивались.

Украинская разведка сообщает, что большинство атак планирующими бомбами наносятся с расстояния 25-30 миль вглубь территории России, после чего военные самолеты разворачиваются, чтобы не попасть в зону действия ПВО Киева.

"Противостояние, которое дает новое самодельное оружие, означает, что угроза противовоздушной обороны, которая ранее ограничивала использование ударной и штурмовой авиации, несколько смягчается", — сказал Telegraph Джастин Крамп, военный аналитик разведывательной консалтинговой компании Sibylline.

По мере того, как Украина отказывается от своих запасов систем ПВО советских времен, Киев обнаруживает, что у него есть лишь небольшое количество систем средней и большой дальности для защиты от воздушных атак.

Большинство его систем ПВО малой дальности находятся на передовой, в то время как ракетные системы большей дальности находятся далеко за линией фронта, чтобы защищать города и держать их вне досягаемости российской артиллерии и атак беспилотников.

В последние недели Россия вновь увеличила количество своих дальних атак, используя беспилотники-камикадзе иранского производства, а также баллистические и крылатые ракеты по городам, таким как столица Киев, в надежде истощить украинские запасы авиационной техники.

"Зачем им использовать дефицитные баллистические крылатые ракеты, которых у них осталось немного? Это более дешевый вариант. Вот почему для выполнения этой задачи они используют планирующие бомбы или ракеты класса "земля-воздух" С-300. С-300 мы иногда можем перехватить, но эти бомбы — проблема", — сказал полковник Игнат о планирующих бомбах.

Западные военные эксперты говорят, что планирующие бомбы имеют меньшую отражательную способность, чем обычное оружие большой дальности, что затрудняет их отслеживание для Украины. Радары не всегда улавливают объекты, летящие на малой высоте, а из-за небольшого размера планирующих бомб их трудно увидеть на радаре.

Применяемые русскими методы радиоэлектронного подавления и противорадиолокации означают, что у киевских сил есть лишь ограниченное окно для нацеливания на бомбы по мере их демаскировки.

Атаки также вызывают в Киеве вопросы о том, следует ли отводить системы ПВО от населенных пунктов для поддержки предстоящего контрнаступления. Одним из решений было бы поражать приближающиеся планирующие бомбы с помощью Patriot или других зенитно-ракетных комплексов. Но эти ЗРК ценны, их ракеты дороги, и их нужно держать подальше от линии фронта, чтобы они не были уязвимы для российских ударов.

С системами Patriot, которые были предоставлены в дар США и Нидерландами, у украинских сил также есть возможность перебросить больше средств ПВО на передовую.

Лучшим решением, по мнению полковника Игната, были бы современные западные истребители — по логистическим причинам Украина отдает предпочтение F-16, — которые имеют радары большей дальности и ракеты класса "воздух-воздух", чем устаревающие Су-27 и МиГ-29 Украина. в настоящее время опирается.

"Одного или двух было бы достаточно, чтобы их сдержать, потому что русские увидят, что пара этих штук в воздухе, и не будут приближаться", — сказал он.

Но до пожертвований западных истребителей, чтобы помочь уравнять правила игры, еще далеко. А пока Киеву придется планировать свое наступление, чтобы его не испортило присутствие российских планирующих бомб.

По словам Крампа, Украине потребуется "значительная противовоздушная оборона" на линии фронта, когда ее войска сталкиваются с узкими местами, такими как переправы через реки или хорошо укрепленные российские позиции, где они становятся уязвимыми для атак с воздуха.

Если России удастся закрепиться в битве за господство в воздухе, это также будет означать, что пункты сбора украинских войск, а также узлы управления и логистические узлы станут одинаково уязвимыми. Украине придется овладеть искусством обмана и высокомобильной войны, чтобы нейтрализовать любую потенциальную воздушную угрозу, исходящую от сил Москвы.

"Это означает, например, широкое рассредоточение войск, когда они не участвуют в боевых действиях, но возможность быстро собрать их вместе, когда это необходимо, — то, чему британские и американские военные неоднократно учились на недавних учениях. Рассредоточение и быстрая концентрация сил жизненно важны в этой среде", — сказал Крамп.

В конечном счете, планирующие бомбы, развернутые российскими войсками, не являются панацеей и сыграют ограниченную роль в предстоящем наступлении, если Киев сможет сохранить свою систему ПВО на линии фронта.

"Это старая технология, которая существует уже много лет. Только за последний месяц они стали использовать их более интенсивно", — сказал полковник Игнат.

Планирующие бомбы РФ - что известно

В конце февраля 2023 года россияне впервые использовали против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В. Эти бомбы оснащены инерционной и спутниковой системой навигации, а боевая часть - 1010 кг.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, авиация РФ стала чаще применять такие авиабомбы вдоль линии фронта, но Украине нужна авиация для их уничтожения.

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